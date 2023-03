Nowym dyrektorem zarządzającym Netto Polska mianowany został Brian Nyeng Olesen, dotychczasowy dyrektor działu commercial w Grupie Salling. Poprzednio stanowisko zajmował Hugo Mesquita.

Brian Nyeng Olesen objął stanowisko dyrektora zarządzającego Netto Polska.

Razem z resztą zespołu zarządzającego będzie pracował nad wdrażaniem w Polsce rozwiązań z grupy Salling.

Brian Nyeng Olesen zastąpi jako dyrektor zarządzający Hugo Mesquita.

Od czasu przejęcia Tesco Polska w 2021 roku, Netto Polska przebudowało blisko 300 sklepów, zatrudniło ponad 3 800 nowych współpracowników i wdrożyło nowy model sklepów Netto 3.0, zapewniając tym samym klientom zwiększony dostęp do owoców i warzyw oraz produktów ekologicznych i roślinnych, oferty od lokalnych dostawców oraz kładąc nacisk na jakość w przystępnych cenach. Ta silna kombinacja sprawiła, że Netto nabrało w zeszłym roku dalszego rozpędu na polskim rynku.

Podjęto również decyzję o przeniesieniu siedziby głównej do Warszawy. Po wdrożeniu tych inicjatyw teraz grupa Salling wita Briana Nyeng Olesena w nowej roli, jako dyrektora zarządzającego Netto Polska.

- Brian bardzo dobrze zna Grupę Salling oraz nasz asortyment i biznes od środka. Razem z resztą zespołu zarządzającego będzie pracował nad wdrażaniem w Polsce sprawdzonych rozwiązań z Grupy Salling, dzięki którym rozwijamy się w różnych krajach, tworząc nową i wygrywającą na rynku ofertę handlową dla Netto Polska. - mówi Per Bank.

Brian Nyeng Olesen dołączy do Netto Poland kontynuując karierę rozpoczętą prawie 30 lat temu w grupie Salling. Pracował on zarówno w formacie hipermarketów Bilka, jak i supermarketów føtex, a następnie w 2004 r. dołączył do działu zakupów grupy Salling, gdzie był odpowiedzialny za kategorie asortymentowe takie jak: świeża żywność, napoje, mrożonki, wyroby cukiernicze oraz karma dla zwierząt. Kolejnym etapem kariery było stanowisko Category Directora działu nearfood, wina i alkohole dla sieci Netto, Bilka i føtex w Danii.

Brian Nyeng Olesen zastąpi jako dyrektor zarządzający Hugo Mesquita, który nadzorował rozwój Netto Polska od 2021 roku.

- Pragnę szczerze podziękować Hugo za jego wkład w rozwój naszego biznesu w Polsce po przejęciu Tesco. W Netto Polska zostało wprowadzonych kilka interesujących nowych linii produktowych, rozpoczęliśmy też naszą transformację energetyczną, ograniczając ślad węglowy. Co więcej, Hugo wykazał stanowczą postawę wobec rosyjskiej inwazji i był inicjatorem rozpoczęcia przez Netto Polska programu Sąsiedzka Pomoc i Sąsiedzka Moc. Życzę Hugo wszystkiego dobrego - podkreśla Per Bank, CEO Grupy Salling.

Zmiany w Zarządzie Netto Polska wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl