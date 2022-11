Grupa Żabka chce budować partnerstwa na rzecz pozytywnej zmiany oraz wspierać innowacyjność, dlatego aktywnie poszukuje partnerów oferujących rozwiązania wspierające transformację ekosystemu convenience.

Robi to poprzez Venture Studio, które działa w jej ramach, i poszukuje rozwiązań dających nowe perspektywy rozwoju dla całej Grupy Żabka. Venture Studio wyszukuje startupy w oparciu o bieżące potrzeby biznesu, ale również na podstawie trendów i insightów konsumenckich.

Pomagają w tym programy akceleracyjne - 18 października wystartował Foodtech Lab, kolejna po Startup Impact Program i Żabka Future Lab inicjatywa skierowana do młodych przedsiębiorstw.

Prowadzenie zdrowego i zrównoważonego styl życia, zapobieganie marnotrawieniu żywności czy optymalne wykorzystanie zasobów, to wyzwania wpisujące się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka. Dlatego powołaliśmy program akceleracyjny Foodtech Lab, aby dać szansę twórcom takich rozwiązań na rozwój swoich produktów lub usług w ekosystemie Grupy. Chcemy, by wspólnie z nami ułatwiali klientom zmianę codziennych nawyków na lepsze – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.