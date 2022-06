Grupa Żabka zdradza, jak realizuje strategię ESG

Żabka Polska to 8300 sklepów, prowadzonych przez ponad 7000 franczyzobiorców.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to czwarty już Raport Odpowiedzialności przygotowany przez Grupę Żabka. Informacje prezentują podsumowanie wybranych działań w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 roku.

– Nasza firma znajduje się w gronie 1% firm na świecie, które według ratingu EcoVadis najlepiej integrują czynniki ESG ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory miliom klientów, aby były wygodne i odpowiedzialne. Dzięki temu wspólnie dokonujemy rzeczywistych zmian pozytywnie wpływających na nasze otoczenie i środowisko naturalne – powiedział Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

1100 nowych sklepów Żabka

Nowa jednostka biznesowa w ramach Grupy – Żabka Future, zajmuje się wyszukiwaniem i tworzeniem biznesów. Dzięki akwizycjom dokonanym przez Żabkę Future, Grupa została poszerzona o platformy e-commerce. Wśród nich znalazł się lider cateringów dietetycznych Maczfit oraz marketplace Dietly.pl.

Żabka Future to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano, z których pierwszy otwarty został rok temu.

W ramach nowo powstałego start-upu Lite e-Commerce uruchomiono q-commerce Żabka Jush! oraz Delio.

W obrębie Grupy funkcjonuje również Obszar Strategii i Funkcji Centralnych, złożony z zespołów odpowiadających za wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy oraz opracowywanie strategii, w tym ESG, konsumenckich, personalnej i finansowej. Nowa organizacja firmy pozwoliła utrzymać wysoką dynamikę otwarć sklepów Żabka, których w 2021 roku powstało ponad 1100.

– W realizację naszej strategii ESG zaangażowani są wszyscy pracownicy, współpracownicy, franczyzobiorcy, klienci oraz partnerzy handlowi. Dzięki temu w 2021 roku mogliśmy podjąć wiele istotnych działań, które m.in. ograniczyły nasz ślad węglowy, umożliwiły klientom dostęp do produktów ułatwiających zrównoważony tryb życia, a naszym franczyzobiorcom zapewniły jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania biznesem – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Raport Odpowiedzialności za 2021 rok

Raport zawiera również sprawozdanie z realizacji celów zdefiniowanych w 4 filarach strategicznych: Filar 01 – Zrównoważony styl życia, Filar 02 – Pozytywny wpływ na otoczenie, Filar 03 – Odpowiedzialna organizacja oraz Filar 04 – Zielona planeta.

W raporcie opublikowano również informacje na temat wsparcia udzielonego różnym grupom interesariuszy podczas epidemii COVID-19, a także obywatelom Ukrainy, od ponad 100 dni dotkniętym działaniami wojennymi.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” został przygotowany zgodnie ze standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Dodatkowo zostały w nim ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact, zgodnie z wytycznymi Communication on Progress (CoP), rekomendacje zawarte w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport kolejny raz został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.