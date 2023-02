Chinkalnia, jedna z najpopularniejszych gruzińskich restauracji, wzbogaci ofertę kulinarną łódzkiej Fuzji.

Na terenie zrewitalizowanych przez Echo Investment dawnych zakładów fabrycznych Karola Sheiblera znajdzie się lokal własny sieci Chinkalnia.

To pierwszy w Łodzi lokal sieci.

W jednym z historycznych budynków kompleksu zajmie on ok. 150 mkw. powierzchni.

Chinkalnia to prężnie rozwijająca się sieć restauracji gruzińskich. Pierwsza powstała w 2014 roku we Lwowie. Dziś działa w 90 lokalizacjach w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej – w Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i w Polsce, gdzie aktualnie funkcjonuje 19 restauracji tej sieci. Kolejny lokal Chinkalni, tym razem pod marką własną, otworzy się w Fuzji.

Fuzja w Łodzi.

Rewitalizacja Fuzji to ogromne przedsięwzięcie realizowane wieloetapowo. Pofabryczne budynki zlokalizowane na terenie kompleksu są systematycznie odnawiane i opisywane nowymi funkcjami. W większości z nich znajdą się restauracje, piekarnie, cukiernie czy urokliwe kawiarenki. Naszych najemców dobieramy bardzo skrupulatnie tak, by oferta kulinarna Fuzji była różnorodna, ale też pasowała do klimatu całego kompleksu. Cieszymy się, że kolejna umowa na wynajem przestrzeni w łódzkiej Fuzji została podpisana z tak znakomitą restauracją jaką jest Chinkalnia– mówi Marcin Szlufik, Senior Leasing Manager w Echo Investment.

Soczyste chinkali, smakowite chaczapuri, długie toasty i klimatyczny wystrój – krótko mówiąc biesiada w iście gruzińskim stylu. Taka właśnie będzie Chinkalnia w Fuzji. Restauracje Chinkali we wszystkich swoich lokalizacjach są spójne. Łączą je wspólne standardy dotyczące lokalizacji, wystroju, a przede wszystkim jakości produktów i przypraw, sprowadzanych prosto z Gruzji. Menu restauracji spod szyldu Chinkalni opracował brand chef, Levan Meparishivili. Flagowym daniem restauracji jest Chinkali, od której pochodzi nazwa restauracji. Sprzedaż Chinkali stanowi około 25 proc. całej sprzedaży sieci.

Gruzińskie smakołyki.

- Naszą misją jest dzielić się z gośćmi miłością do gruzińskiej kuchni i biesiady. W naszym menu można znaleźć tradycyjne gruzińskie potrawy takie jak Chinkali – to od nich wywodzi się nazwa naszej sieci. Chinkali to sakiewki z ciasta nadziewane farszem mięsnym oraz bulionem, je się je rękoma. Należy wziąć Chinkali w ręce, nadgryźć ciasto, wypić bulion a finalnie zjeść farsz. W naszych restauracjach na oczach gości wypiekamy też Chaczapuri czyli placki z ciasta drożdżowego wypełnione serem. W ofercie znajduje się więcej znanych potraw oraz oczywiście gruzińskie wino – mówi Iryna Konstantinowa, Dyrektor ds. Rozwoju marki Chinkalnia. - Można nas znaleźć w wielu polskich miastach, jednakże do Łodzi zawitaliśmy niedawno. Restauracja w Fuzji będzie drugim lokalem w Łodzi, trzeba jednak zaznaczyć, że będzie to pierwszy w Łodzi lokal własny marki Chinkalnia, a więc jest to dla nas szczególnie ważne otwarcie. Lokal działający przy ulicy Piotrkowskiej jest prowadzony przez naszego franczyzobiorcę – dodaje Iryna Konstantinowa.

Doradcą odpowiedzialnym za transakcję był warszawski start-up nieruchomościowy Expandeo, wspierający sieć Chinkalnia w swoim rozwoju w Polsce, dla którego była to już kolejna z sukcesem przeprowadzona transakcja lokalu w obiektach typu mixed-use.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

