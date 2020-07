Grycan sprzeda lody online

W e-sklepie można wybierać nie tylko wśród smaków, ale też rodzajów lodów.

Do różnych dzielnic Warszawy Grycan dostarcza lody tylko w określone dni. W poniedziałek i czwartek do Ursynowa, Wilanowa, Włoch, Ursusa, Bemowa. We wtorek i piątek dp Wawra, na Pragę Południe, Śródmieście, Wolę, Ochotę i Mokotów. W środę i sobotę do Wesołej, Rembertowa, Targówka, na Pragę Północ, Żoliborz, Białołękę i Bielany.

Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty za wyjątkiem świąt. Transport odbywa się samochodami mroźniami. Firma stosuje dostawę pod drzwi bez kontaktu osobistego z kupującym.