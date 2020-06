Grzegorz Grajkowski, Unibail-Rodamco: Tymczasowe trudności nie mogą wywracać do góry nogami długofalowych umów

Najemców, którzy z powodów innych niż rządowe restrykcje nie otworzyli swoich lokali mamy niewielu. Jesteśmy w trakcie rozmów. Aktywny dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań zawsze traktujemy priorytetowo. W zależności od potrzeb czasem są to krótkoterminowe rozwiązania, aby wspomóc działalność tu i teraz, a czasem szukamy długoterminowych. Nasza współpraca oraz umowy mają długofalowy charakter i tymczasowe trudności nie mogą wywracać takich ustaleń do góry nogami – tłumaczy Grzegorz Grajkowski, dyrektor operacyjny Unibail-Rodamco-Westfield Polska.

Jak kształtuje się odwiedzalność galerii należących do Unibail Rodamco Westfield po restarcie 4 maja. Czy są jakieś różnice między poszczególnymi obiektami?

Grzegorz Grajkowski, dyrektor operacyjny Unibail-Rodamco-Westfield Polska: Zaobserwowaliśmy, że klienci w pierwszych tygodniach robią zakupy bardzo efektywnie. Ich decyzje zakupowe są wcześniej przemyślane i odwiedzają centra handlowe w konkretnym celu. Przekłada się to na zdecydowanie wyższą konwersję w sklepach. Z rozmów z naszymi najemcami wiemy, że wyniki sprzedaży w pierwszych tygodniach po ponownym otwarciu są powyżej ich wstępnych założeń, co jest dla nas budującą informacją.

Nie spełniły się czarne scenariusze?

Nie, zwłaszcza te estymujące odwiedzalność centrów handlowych po zniesieniu rządowych ograniczeń handlu stacjonarnego na poziomie 20-30 proc. Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych, odwiedzalność obiektów handlowych w pierwszym tygodniu po ich ponownym otwarciu wynosiła od 53 proc. do 68 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Wskaźnik ten wzrósł po otwarciu lokali gastronomicznych i usługowych do średnio 75 proc., a w przeddzień Dnia Matki wynosił 93 proc. Wzrosty w footfallu postępują bardzo dynamicznie i 10-procentowe różnice dają się zaobserwować w krótkich interwałach – z tygodnia na tydzień. Odwiedzalność naszych centrów jest zbieżna ze statystykami opracowanymi przez PRCH.

Czy firma planuje jakieś akcje marketingowe, mające na nowo „oswoić” klientów z przebywaniem w food courcie. Niektóre galerie np. rozdają darmowe vouchery?

Uwolnienie funkcji gastronomiczno-usługowych przekłada się na systematyczny wzrost odwiedzalności centrów handlowych. Strefy gastronomiczne w centrach Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce – foodcourty i strefy Grand Kitchen obecne w części naszych obiektów – otworzyły się niemalże w całości. Działania mające na celu promocję oferty najemców są dla zespołów zarządzających obiektami handlowymi URW w Polsce jednym z kluczowych komponentów współpracy z najemcami. Także i w obecnej sytuacji wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami marketingowymi, które przyczyniłyby się do zwiększenia obrotów w lokalach naszych partnerów.

