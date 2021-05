Grzegorz Wachowicz, RTV Euro AGD: Większość firm nie miała odwrotu od e-commerce, ale co dalej?

Grzegorz Wachowicz uważa, że większość firm nie miała odwrotu od e-commerce, więc weszły do tego świata.

Jednak lada moment pojawi się pytanie: co dalej.

Grzegorz Wachowicz podczas EEC Online i sesji "Future II. Rozmowy o trendach przyszłości" nawiązał do niedawno oddanego salonu sieci RTV Euro AGD w Galerii Mokotów w Warszawie, w którym znajduje się rozbudowana strefa gamingowa.

- Strefa gamingowa w Galerii Mokotów jest odzwierciedleniem trendów przenikania się świata digitalowego ze strefą fizyczną. To także trend w handlu, który obserwujemy i za którym podążamy – mówił.

Jego zdaniem, największa rewolucja w handlu nie wydarzyła się w e-commerce, tylko została zapoczątkowana offline. - Większość firm nie miała odwrotu od e-commerce, więc do weszły do tego świata, aby skorygować zaniechania z poprzednich lat. Jednak lada moment będzie pytanie: co dalej. Pojawi się oczekiwanie konsumenta, by mieć takie same doświadczenia jak w e-commerce – mówił dyrektor RTV Euro AGD.

RTV Euro AGD jest polską firmą działającą na rynku sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz sprzętu gospodarstwa domowego.

