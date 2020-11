GTC w dobie pandemii. Zobacz wyniki

Marża brutto z wynajmu wyniosła 32 mln euro w III kw. (33 mln euro w III kw. 2019 r.) i 91 mln euro w okresie 9 m-cy (94 mln euro w 9 m-cach 2019 r.), pomimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 2 mln euro w III kw. i 10 mln euro w okresie 9 m-cy.

Biura wciąż odporne

Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 94% na dzień 30 września 2020 r. (95% w grudniu 2019 r.). W trzecim kwartale GTC podpisało również nowe umowy najmu na łącznie 10 tys. mkw., w tym: powiększenie powierzchni i przedłużenie najmu Barry Callebaut w UBP B w Łodzi (6 tys. m kw.). Firma rozpoczęła również budowę Sofia Tower 2.

Handel stopniowo wraca

Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 93%. Zanotowano również spadek wskaźnika odwiedzalności z 76% we wrześniu 2020 r. do 69% w październiku w związku z wyższą liczbą infekcji. Średnia obrotów najemców we wrześniu na poziomie 87% w porównaniu z ubiegłym rokiem, spadek do 83% w październiku 2020 r. w związku z wyższą liczbą infekcji.

GTC zakłada dalszy spadek wyników, ze względu na zamknięcie centrów handlowym w Polsce w okresie 7–27 listopada 2020 r. Szacuje też, że strata przychodów z czynszu w związku z COVID-19 w wysokości 10 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.

Tymczasowe ulgi w zamian za przedłużenia umów najmu, pozwoliły utrzymać wskaźnik średniej długości trwania umów najmu (WALT) na poziomie 3,7 lat na dzień 30 września 2020 r. (4,0 lat na 31 grudnia 2019 r.). Najemcy rozwijają sieć sprzedaży: podpisanie umowy najmu w Galerii Północnej dla największego polskiego sklepu Sinsay (2,7 tys. m kw.)