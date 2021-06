GTC z raportem środowiskowym ESG

Globe Trade Centre przedstawiło dziś swój pierwszy raport ESG, podsumowując osiągnięcia z 25 lat działalności na sześciu rynkach Europy Środkowo‑Wschodniej. Raport prezentuje podejście Grupy do zrównoważonego rozwoju i zasad odpowiedzialnego biznesu.

Raport za 2020 rok prezentuje kluczowe dla branży dane, potwierdzające zaangażowanie GTC w zrównoważony rozwój, odpowiedzialne budownictwo i zarządzanie nieruchomościami, a także współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz dialog z interesariuszami.

GTC jest pierwszym deweloperem komercyjnym, który przedstawił raport ESG na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Deweloper od lat poświęca się tworzeniu obiektów przyjaznych środowisku i społecznościom lokalnym na wszystkich rynkach, na których jest obecny. Opublikowany właśnie raport to pierwszy tego typu dokument w historii firmy. Kompleksowo podsumowuje ćwierćwiecze obecności GTC w branży, a także szczegółowo informuje o wszystkich inwestycjach dewelopera oraz ich wpływie na środowisko. Raport ESG prezentuje unikalne podejście Grupy do zrównoważonego rozwoju i zasad odpowiedzialnego biznesu. Co więcej, GTC jest pierwszym deweloperem komercyjnym, który opublikował tak szczegółowy przegląd własnej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Od 25 lat z sukcesem rozwijamy naszą działalność w oparciu o wysokiej jakości ofertę, transparentność oraz długotrwałe relacje z interesariuszami. Raport ESG za 2020 rok odzwierciedla nasze podejście i pokazuje bogatą historię firmy w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundamentem GTC są ludzie: pracownicy, najemcy, inwestorzy, a naszą ambicją – dostarczanie rozwiązań, które poprawiają jakość ich życia. Dlatego chcemy informować o naszym wpływie na najbliższe otoczenie w transparentny sposób. W związku z tym, mam ogromną przyjemność zaprezentować pierwszy w historii GTC raport ESG, który przygotowaliśmy z myślą o potrzebach naszych kluczowych interesariuszy oraz w duchu współodpowiedzialności za środowisko naturalne – skomentował Yovav Carmi, prezes zarządu GTC.

1

2

3