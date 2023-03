Zielone baloniki z logiem Gudi były kierunkowskazem do nowego sklepu marki w Outlet Graffica w Rzeszowie.

Na poziomie plus dwa Outlet Graffica klienci obiektu znajdą odzież i produkty dla domu od marki Gudi Home. W nowym sklepie klienci mogą kupić wszystko, co jest potrzebne w każdym domu – od szczoteczki do zębów po fajną kurtkę. Wszystkie artykuły są produkowane w Chinach.

Koncept Gudi Home wywodzi się z istniejącej od 10 lat na polskim rynku sieci sklepów wielkopowierzchniowych - Forpepe House. Obie marki zostały stworzone przez dwóch chińskich biznesmenów, którzy mieszkają w Polsce już od 20 lat i jednocześnie prowadzą własną fabrykę w Chinach.

W centrum handlowym Outlet Graffica w Rzeszowie dostępne są m.in. sklepy: Abitoo, Bodzio Meble, Wittchen, Triumph, Smyk, Sinsay i Rossmann. Outlet Graffica powstało w miejscu Zakładów Graficznych. Na skutek modernizacji centrum zyskało nowoczesną elewację, spójną z hotelem Forum, który jest częścią całego projektu.

