Moda dziecięca w outletowych cenach? W Guess Kids – nowo otwartym salonie w Designer Outlet Gdańsk klienci już mogą robić zakupy dla najmłodszych.

Dzięki otwarciu Guess Kids centrum może pochwalić się pełną ofertą tej amerykańskiej marki, oferowaną w trzech różnych salonach.

W nowo otwartym gdańskim salonie dostępne są kolekcje dla dzieci i młodzieży w wieku 0-16 lat.

W Designer Outlet Gdańsk został otwarty kolejny, trzeci już salon popularnej amerykańskiej marki modowej Guess. Tym razem, po Guess i Guess Accessories, klientów zaprasza Guess Kids – butik z modą dla dzieci i młodzieży.

Ponad stumetrowy sklep oferuje szeroki wybór komfortowych ubrań, dodatków i akcesoriów w nowoczesnych fasonach, co pozwala na pełne skompletowanie garderoby dla najmłodszych, którzy uczą się własnego stylu.

Marka Guess cieszy się dużym uznaniem klientów. Fot. Mat. pras.

Designer Outlet Gdańsk nieustannie się rozwija i elastycznie reaguje zarówno na oczekiwania odwiedzających jak i potrzeby najemców. Tak było i w tym przypadku. Marka Guess cieszy się dużym uznaniem klientów, dlatego decyzja o wydzieleniu asortymentu dla najmłodszych w osobnym, dedykowanym salonie była naturalnym ruchem leasingowym. Stało się to możliwe dzięki niedawnej przeprowadzce linii Guess Accessories do większego lokalu. Pozwoliło to na zaadaptowanie wolnej przestrzeni na potrzeby salonu marki z kolekcjami wyłącznie dziecięcymi i jednoczesne rozbudowanie oferty w salonie Guess dla dorosłych. Tym samym najemca zyskał trzy autonomiczne sklepy, a kupujący jeszcze szerszą ofertę swojej ulubionej marki.

Produkty Guess są bardzo popularne i lubiane przez klientów. Fot. Mat. pras.

Nowy salon znacząco poszerzył dotychczasową ofertę modową dla najmłodszych, szczególnie wśród marek premium. Produkty Guess są bardzo popularne i lubiane przez naszych klientów, dlatego bardzo cieszymy się, że możemy zaprosić ich do salonu z propozycjami wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu, posiadamy pełną ofertę marki w przystępnych, outletowych cenach. Co więcej, to kolejny przykład rozwoju znaczących, międzynarodowych brandów w naszym centrum. Świadczy to o tym, że producenci i resellerzy dostrzegają stale rosnący potencjał naszych obiektów - mówi Ireneusz Homa, Dyrektor ds. operacyjnych Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

Otwarcie sklepu outletowego z asortymentem dziecięcym w Gdańsku to kolejne istotne posunięcie, jakiego dokonała ta amerykańska marka w centrach Designer Outlet. Niedawno podobne otwarcie miało miejsce w centrum w Sosnowcu.

W nowo otwartym gdańskim salonie dostępne są kolekcje dla dzieci i młodzieży w wieku 0-16 lat. Wysokiej jakości odzież, wyróżniająca się starannie zaprojektowanymi detalami sprawdza się zarówno na co dzień jak i od święta. Praktyczne, ale zabawne propozycje marki są idealne dla dziewczynek i chłopców, którzy każdy dzień rozpoczynają w dobrym stylu. Dla wygody klientów, asortyment w sklepie podzielono na trzy kategorie wiekowe - dla niemowląt (0-24 m-cy), baby (2-6 lat) oraz junior (6-16 lat).

