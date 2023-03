Guess Kids - marka, która wyznacza trendy w modzie dziecięcej właśnie otworzyła swój sklep w Designer Outlet Sosnowiec.

Salon zajmuje powierzchnię prawie 100 mkw.

W Guess Kids rodzice i mali miłośnicy mody znajdą ubrania charakteryzujące się niepowtarzalnym stylem, wysoką jakością i starannie zaprojektowanymi detalami.

Linia amerykańskiej marki Guess dedykowana najmłodszym odwiedzającym Designer Outlet Sosnowiec, to odpowiedź na potrzeby tych, którzy w modzie dla tej grupy wiekowej także szukają rozwiązań wysokojakościowych, wygody dla użytkownika i chcą wyróżnić swoje stylizacje dedykowanymi, modowymi rozwiązaniami oferowanymi przez Guess Kids.

Komfortowa przestrzeń umożliwiająca prezentację szerokiej kolekcji dla różnych kategorii wiekowych zwraca uwagę nie tylko oryginalnymi propozycjami, ale także tym, co w modzie dziecięcej szczególnie ważne – rozwiązaniami, które można łączyć w zestawy lub uzupełniać codzienne stylizacje. Nawet najbardziej wymagający rodzice i mali miłośnicy mody znajdą w Guess Kids wszystko, co potrzebne do stworzenia ciekawych outfitów dla najmłodszych. Dziecięca kolekcja tej marki urzeka charakterystycznym, kolorowym stylem i jednocześnie zachwyca praktycznością. Dla wygody w trakcie zakupów ubrania dostępne w salonie są podzielone na kategorie wiekowe – dla niemowląt (0-24 m-cy), małych dzieci do 6 lat i juniorów do lat 16.

Guess Kids. Fot. Mat. pras.

W naszej ofercie stawiamy na jakość, dlatego cieszymy się z otwarcia salonu Guess Kids – miejsca dedykowanego najmłodszym, w którym zarówno nastolatki, jak i młodsze dzieci, które jeszcze nie dokonują samodzielnie modowych wyborów, mogą stawiać pierwsze kroki w jakościowych, markowych stylizacjach. Guess Kids w Designer Outlet Sosnowiec to jeden z kilku tego typu salonów outlet w Polsce z ofertą dedykowaną tylko najmłodszym. Charakter marki i jej popularność jednoznacznie wskazują na to, że nowy sklep jest dobrym uzupełnieniem naszej oferty dla najmłodszych, w której znajdziemy m.in. także propozycje od marek Benetton, Quiksilver czy SMYK – mówi Elżbieta Zygmunt, Marketing Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

Oferta Guess Kids dostępna obecnie w salonie Designer Outlet Sosnowiec to zróżnicowane, barwne i pełne dobrego stylu propozycje dla dziewczynek i chłopców. Linia dziecięca marki Guess jest uzupełnieniem oferty dla dorosłych tej samej marki, znajdującej się w centrum handlowym.





