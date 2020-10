Gwałtowna zmiana układu sił. Nowa rzeczywistość LPP nazywa się omnichannel

W okresie lockdownu, podobnie jak większość firm z branży, LPP stanęło przed wyzwaniem utrzymania stabilnej sytuacji finansowej spółki. W LPP decyzje pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie spółki przez najtrudniejszy okres oraz odważne decyzje w obszarze logistyki oparte na autorskich rozwiązaniach technologicznych, a przy tym poduszka finansowa przygotowana na spodziewany już od dwóch lat kryzys, dały firmie możliwość na dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

- LPP było, jest i pozostanie firmą rodzinną, a wynikająca z tego faktu kultura organizacyjna była moim zdaniem kluczowym czynnikiem sukcesu w okresie lockdownu. Szybkość i zwinność w działaniu, krótki proces decyzyjny, przestrzeń do eksperymentowania i patrzenie dalej niż perspektywa najbliższego kwartału pozwoliły nam szybko i sprawnie dokonać zmiany w podejściu do naszego biznesu. Dziś to klient decyduje, gdzie chce wydać swoje pieniądze, a my - niezależnie od preferowanego przez niego kanału, chcemy zaoferować mu produkt, którego potrzebuje i poziom serwisu, jakiego oczekuje. Dzięki pełnej integracji i zharmonizowaniu naszych kanałów sprzedaży oraz pracujących na ich rzecz struktur, dostosowaliśmy się do wyzwań nowej rzeczywistości, która w LPP nazywa się omnichannel – komentuje Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

Tym, co procentowało w okresie zamknięcia sklepów tradycyjnych i gwałtownych wzrostów w sprzedaży internetowej oraz co dziś pozwala firmie patrzeć w przyszłość z umiarkowanym optymizmem, były inwestycje w obszar fashion tech.

LPP od kilku lat konsekwentnie zwiększa nakłady na wdrażanie i rozwój nowych technologii. Od 2016 roku spółka przeznaczyła na projekty i rozwiązania informatyczne wspierające kluczowe obszary już ponad 180 mln zł. W perspektywie kolejnych 3 lat, czyli do 2023 roku, zakładane w tym zakresie inwestycje mają wynieść 600 mln zł.

Niezależnie od przyjętych planów bezprecedensowa sytuacja, jak notowane w pierwszych miesiącach pandemii trzycyfrowe wzrosty w e-commerce sięgające momentami pięciokrotności wyników ubiegłorocznych, wymusiły na firmie szybsze niż zakładano wdrożenie autorskich projektów pozwalających firmie udźwignąć tak gwałtowną zmianę układu sił między kanałami sprzedaży. Nie było to jednak możliwe bez zrealizowanych w ostatnim czasie projektów takich jak wdrożenie w marce Reserved technologii RFID, rozwiązań chmurowych dla sklepów online, optymalizacji rozwiązań związanych z kompletacją zamówień internetowych, licznych modyfikacji systemu WMS do zarządzania magazynowego czy autorskiej platformy logistycznej integrującej systemy firm kurierskich.

