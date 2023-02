H&M Group wspólnie z Remondis tworzą spółkę joint venture. Wspólnie będą zbierać, sortować i sprzedawać używaną i niechcianą odzież oraz tekstylia.

Grupa H&M była pierwszą firmą modową, która w 2013 r. uruchomiła ogólnoświatową inicjatywę zbiórki odzieży.

Remondis z kolei ma wieloletnie doświadczenie w gospodarce odpadami.

Nowopowstała spółka nazywa się Looper Textile Co. i należy w 50% do H&M Group i w 50% do Remondis. Looper zamierza zbierać, sortować i sprzedawać używaną i niechcianą odzież i tekstylia. W Unii Europejskiej zbierane jest niecałe 40% używanej odzieży, a 60% trafia bezpośrednio do odpadów.

Co ważne, zanim zużyta bądź niechciana odzież może zostać ponownie wykorzystana lub przeznaczona do recyklingu, musi zostać najpierw posortowana - na przykład według materiału, z którego została wykonana czy rodzaju odzieży.

Mamy nadzieję, że budując infrastrukturę i rozwiązania do zbierania i sortowania, zbliżymy się o krok do umożliwienia obiegu zamkniętego, minimalizując w ten sposób wpływ CO² i poprawiając efektywność wykorzystania zasobów – mówi Emily Bolon, CEO Looper Textile Co.

