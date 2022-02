H&M chce zamknąć w tym roku 120 sklepów

H&M z optymizmem patrzy w przyszłość i wyznacza śmiałe cele: chce podwoić sprzedaż do 2030 roku. W dłuższej perspektywie chce też powrócić do dwucyfrowych rocznych wzrostów. Analitycy uważają jednak, że w tym czasie wzrost o około 50 proc. jest możliwy do zrealizowania. Ten cel będzie trudny do pogodzenia z ambicjami firmy w zakresie zrównoważonego: ślad węglowy musi zmniejszyć się o połowę w tym samym okresie.

Aby osiągnąć te cele, H&M zainwestuje w tym roku dodatkowy miliard euro, głównie w technologię, łańcuch dostaw, energię odnawialną i zrównoważone materiały. Niezbędne są również dalsze cięcia: szwedzka grupa planuje w tym roku zamknąć 120 sklepów netto, głównie w Europie. Modowy gigant chce również zredukować niesprzedane zapasy, koszty i przeceny.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W tym roku H&M wchodzi ze sklepami stacjonarnymi na sześć nowych rynków. Są to: Ekwador, Kosowo i północna Macedonia, a także poprzez franczyzę, Kostaryka, Gwatemala i Kambodża. Sklepy online w tym roku pojawią się w takich krajach, jak: Białoruś, Kolumbia, Kazachstan, Peru i Ukraina.