H&M Group podsumowuje rok i wyznacza zrównoważone cele na przyszłość

W 2021 roku H&M Group osiągnęła zysk rzędu 14 300 mln koron szwedzkich, a sprzedaż wróciła do poziomu sprzed pandemii. Firmie udało się także m.in. ograniczyć plastik i zwiększyć zużycie materiałów z recyklingu.

Na koniec 2021 roku sprzedaż H&M Group wróciła do poziomu sprzed pandemii, a rentowność okazała się lepsza niż przez kilka ostatnich lat.

H&M Group zanotowała zysk rzędu 14 300 mln koron szwedzkich.

Firma konsekwentnie dąży do wypełniania swoich celów zrównoważonego rozwoju, m.in. zwiększając wykorzystanie materiałów z recyklingu, ograniczając emisję i eliminując plastik.

W 2021 roku H&M Group rozszerzyła swoją platformę odzieży używanej Sellpy na 22 nowe rynki europejskie.

H&M Group opublikowała na oficjalnej stronie internetowej raport roczny i raport dotyczący zrównoważonego rozwoju... zintegrowane w jednym dokumencie jako Annual and Sustainability Report. Krok jest naturalną konsekwencją i formalnym wyrazem zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój, który od wielu lat stanowi integralną część jej działalności.

Sprzedaż wraca do poziomu sprzed pandemii

2021 rok H&M zalicza do udanych. Chociaż na sprzedaż negatywnie wpłynęły ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, już na koniec 2021 roku sprzedaż wróciła do poziomu sprzed pandemii, a rentowność okazała się lepsza niż przez kilka ostatnich lat pomimo zakłóceń łańcucha dostaw. Sprzedaż netto grupy H&M w walutach lokalnych wzrosła o 12%, a zysk wyniósł 14 300 mln koron szwedzkich.

Materiały z recyklingu

80 proc. materiałów H&M pochodzi z recyklingu lub jest pozyskiwane w bardziej zrównoważony sposób. Firmie udało się potroić udział materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystywanych w produkowanych przez H&M ubraniach z 5,8% do 17,9%. W 2025 roku H&M Group chce osiągnąć cel osiągnięcie 30% wszystkich ubrań.

„Nie” dla węgla i plastiku

H&M Group postawiła sobie również ambitniejsze cele dotyczące osiągnięcia zerowej emisji (cel 2040 rok) oraz zmniejszenia emisji bezwzględnych o 56% do roku 2030. Jednym z ważnych kroków na drodze do osiągnięcia tych celów jest niewłączanie do łańcucha dostaw nowych dostawców i fabryk, w których używane są kotły węglowe.

Firma planuje podwoić sprzedaż względem wyników osiągniętych w 2021 roku przy jednoczesnym zmniejszeniu swojego śladu węglowego o połowę do roku 2030.

W 2021 roku H&M Group ograniczyła opakowania z tworzyw sztucznych o 27,8%. Firma planuje do 2025 roku zmniejszyć zużycie opakowań o 25% w całym łańcuchu dostaw.

Odzież używana i cyrkularny design

W 2021 roku H&M Group rozszerzyła swoją platformę odzieży używanej Sellpy na 22 nowe rynki europejskie. Ruszyła również z nowością: własnym narzędziem do projektowania w obiegu zamkniętym, Circulator. Narzędzie ma ułatwić zespołom H&M tworzenie produktów, które wpisuję się w idee gospodarki obiegu zamkniętego. H&M Group chce, aby do 2025 roku takie wymogi spełniały ich wszystkie produkty.