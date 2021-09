H&M ma w Polsce 191 sklepów. Jakie plany ma szwedzka sieć?

W Polsce H&M ma 191 sklepów i sklep online: www2.hm.com/pl









Autor: propertynews.pl

Dodano: 30 wrz 2021 10:58

Sieć odzieżowa H&M podsumowuje III kwartał 2021 r. W Polsce sklepy z logo szwedzkiej odzieżówki to obecnie 191 lokalizacji, co oznacza, że firma zamknęła w tym okresie jeden salon. Sprzedaż marki w naszym kraju w tym czasie wyniosła 1 615 mln koron szwedzkich, czyli o 2 proc. więcej rok do roku. Jednak w lokalnej walucie firma jest na plusie o 5 proc.