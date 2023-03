H&M Group zanotowała 12 proc. wzrost sprzedaży netto w pierwszym kwartale roku.

W opublikowanym w środę 15 marca komunikacie prasowym Grupa H&M informuje o wzroście sprzedaży netto rzędu 12 proc. w okresie od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Liczba ta jest co prawda szacunkowa i może nieznacznie odbiegać od danych opublikowanych w sprawozdaniu za dwa tygodnie, jednak nie będą to duże różnice.

Sprzedaż netto w lokalnych walutach wzrosła o 3 proc. Wzrost wyniósł 7 proc. w lokalnych walutach jeżeli wyłączymy Rosję, Białoruś oraz Ukrainę, a o 16 proc. w szwedzkich koronach.

