Firma odzieżowa H&M wprowadza nową markę dla jeżdżących konno. Specjalistyczna odzież będzie dostępna również w Polsce.

H&M ma długą historię sponsoringu w dyscyplinach jeździeckich.

H&M otworzył nowe laboratorium sportów jeździeckich.

Od jesieni H&M wprowadzi do oferty funkcjonalną linię odzieży dla jeżdżących konno.

Marka All in Equestrian przedstawiana jest jako „naturalna kontynuacja” relacji H&M ze światem jeździeckim. Odzieżowy koncern od dawna jest sponsorem w sportach jeździeckich.

Nowa marka będzie dostępna online także w Polsce, mat.pras.

Markowy debiut zbiega się również z nowym partnerstwem H&M z Global Champions League (GCL). Znak All in Equestrian znajdzie się na odzieży drużyn w 2024 roku.

Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy ubrać drużyny w GCL. Naszym celem jest połączenie najlepszego sportu i mody, a dzięki ścisłej współpracy z naszą szeroką społecznością wiemy, że istnieje duże zainteresowanie kolekcją jeździecką dostępną dla każdego - przekonuje Petra Leijon af Burén, dyrektor zarządzająca marki All in Equestrian.

H&M wprowadza nową markę dla pasjonatów jazdy konnej, mat.pras.

Zaczęło się od konia H&M All In

Nazwa All In Equestrian jest hołdem dla jednego z najbardziej popularnych i odnoszących sukcesy koni - H&M All In.

- To naprawdę legenda i pięknie jest widzieć, jak jego imię nadal żyje dzięki tej nowej inicjatywie – mówi Peder Fredricson, szwedzki złoty medalista mistrzostw świata w jeździectwie i mistrzostw świata.

Odzież pod marką All In Equestrian będzie dostępna w sklepach internetowych H&M w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Finlandii, Norwegii, Danii i Polsce.

