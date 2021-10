H&M wypożyczy ubrania

Wypożyczalnia z siedzibą w H&M Mitte Garten umożliwi klientom rezerwację i opłacenie odzieży z góry, wraz z terminem zwrotu jej w celu wyczyszczenia i przygotowania dla następnego najemcy. Usługa oparta na blockchain koncentruje się na technologii Internetu rzeczy (IoT), łącząc różne bazy danych za pomocą oprogramowania i czujników - podało fashionunited.com.

Usługa będzie dostępna w sklepie do końca roku, z kilkoma różnymi kolekcjami do wynajęcia. Okresy wynajmu trwają od pięciu dni do trzech tygodni, a ceny wahają się od pięciu do dziewięciu euro dziennie.

To najnowszy pomysł szwedzkiego giganta i odpowiedź na oczekiwania klientów. Innym sposobem na zwiększenie puli sprzedażowej było wprowadzenie odroczonych płatności.

Czytaj: Odroczone płatności podbijają rynek e-sklepów. Klarna debiutuje w Polsce z rozwiązaniem dla H&M

Sprzedaż H&M na świecie w III kw. br. wyniosła 55 585 mln koron szwedzkich, czyli o 9 proc. więcej rok do roku.

Z kolei sprzedaż netto grupy H&M po trzech kwartałach br. wzrosła o 13 proc. rok do roku i wyniosła 142 154 mln SEK. Zysk wzrósł do 8 287 mln SEK wobec -1,613 mld SEK rok wcześniej.