H&M zamknie w 2021 roku 250 sklepów

Dzięki zdecydowanym działaniom już w trzecim kwartale powróciliśmy do zysku. Chociaż wyzwań jest jeszcze sporo, wierzymy, że najgorsze już za nami i jesteśmy dobrze przygotowani, by wyjść z kryzysu silniejsi. Przyspieszamy teraz nasze prace transformacyjne - zapewnia Helena Helmersson, dyrektor generalny Grupy H&M. Odzieżowy potentat planuje, m.in. optymalizację sieci. Na 2021 r. planowany jest spadek netto o około 250 sklepów.

Od grudnia 2019 do końca sierpnia br. sprzedaż netto grupy H&M wyniosła 134 482 mln SEK. Znaczący negatywny wpływ na rozwój miała pandemia, szczególnie w drugim kwartale, kiedy na większości rynków sklepy były czasowo zamknięte - lockdown objął około 80 procent sklepów grupy.

Biorąc pod uwagę wyłącznie trzeci kwartał roku rozliczeniowego w H&M sprzedaż netto grupy wyniosła 50 870 mln SEK. W walutach lokalnych sprzedaż netto spadła o 16 procent. Jak tłumaczy firma, ciągle widoczny był efekt pandemii. Na początku kwartału około 900 z ponad 5000 sklepów grupy zostało tymczasowo zamkniętych. Pod koniec kwartału czasowo zamknięto nieco ponad 200 sklepów.

Zysk brutto wyniósł 24 851 mln SEK, co odpowiada marży brutto w wysokości 48,9 proc.

Grupa H&M podjęła szybkie i zdecydowane działania w celu rozwiązania problemu Covid-19. Ta praca kryzysowa objęła wszystkie obszary działalności, w tym zakup produktów, inwestycje, czynsze, personel i finansowanie.

- Dzięki zdecydowanym działaniom już w trzecim kwartale powróciliśmy do zysku. Nasi pracownicy dokonali niesamowitych wysiłków, aby osiągnąć szybki powrót do wcześniejszej kondycji salonów. Chociaż wyzwań jest jeszcze sporo, wierzymy, że najgorsze już za nami i jesteśmy dobrze przygotowani, by wyjść z kryzysu silniejsi. Oczekuje się, że w następstwie pandemii wzrośnie popyt na zrównoważone produkty o dobrej wartości, a nasza oferta dla klientów jest do tego dobrze przygotowana. Przyspieszamy teraz nasze prace transformacyjne - mówi Helena Helmersson, dyrektor generalny.

Model omnichannel grupy H&M, który łączy silny i zyskowny wzrost w internecie z optymalizacją portfolio sklepów, stopniowo prowadzi do zwiększania wartości.

Sprzedaż we wrześniu 2020 roku spadła o 5 procent w walutach lokalnych w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Obecnie 166 sklepów (co stanowi 3 proc. ogólnej liczby sklepów) jest nadal zamkniętych. Wiele sklepów ma nadal lokalne ograniczenia i ograniczone godziny otwarcia.

Grupa H&M przyspiesza zatem teraz tempo swoich dalszych prac transformacyjnych, poprzez inwestycje cyfrowe, optymalizację portfolio sklepów i coraz bardziej zintegrowane kanały.

Około jednej czwartej sklepów grupy H&M ma prawo do renegocjacji lub zakończenia umowy najmu. Na 2021 r. planowany jest spadek netto o około 250 sklepów.

