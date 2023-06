H&M zamknął 300 sklepów w Rosji i w pół roku wypracował 5 mln 466 tys. koron zysku, z marżą 4,9 proc. - Damy klientom lepsze doświadczenia - mówi prezes Helena Helmersson. Zapowiada swobodę, inspiracje i elastyczność z naciskiem na online.

Grupa H&M opublikowała raport za pierwsze sześć miesięcy 2023 r.

To były trudne miesiące, jednak grupa zamyka je ze wzrostami sprzedaży.

Prezes zapowiada marżę na działalności operacyjnej na poziomie 10 proc. przyszłym roku.

W okresie od 1 grudnia 2022 do 31 maja 2023 sprzedaż netto grupy H&M w koronach szwedzkich wzrosła o 9 proc. i wyniosła 112 mln. 488 tys. SEK.

W walutach rynków lokalnych sprzedaż netto H&M wzrosła o 1 procent.

Zysk brutto wzrósł do 56 mln. 224 mln. koron.

Zysk ten został wypracowany przy marży brutto w wysokości 50 proc.

Zysk operacyjny wyniósł 5 mln. 466 tys. SEK, z marżą operacyjną na poziomie 4,9 proc.

Negatywny wpływ na wynik finansowy miały wysokie koszty operacyjne, silny dolar amerykański i likwidacja działalności w Rosji.

Po opodatkowaniu wynik finansowy grupy wyniósł 3 mln 828 tys. SEK.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej grupy wyniosły 12 mln 485 tys. koron.

Półrocze Grupa H&M zamyka ze stanem rezerwy gotówkowej netto na poziomie 7 mln. 700 tys. koron szwedzkich.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wraz z niewykorzystanymi liniami kredytowymi wyniosły 38 mln 813 tys. SEK.

Plan na rok 2023 jest ciągle w fazie powstawania, ale na dziś zakłada otwarcie około 100 nowych sklepów oraz likwidację mniej więcej 200 placówek.

Firma H & M Hennes & Mauritz AB opublikowała raport okresowy za pierwsze półrocze 2023r.

To było trudne ale dobre sześć miesięcy, które H&M zamyka ze wzrostami sprzedaży na wszystkich swoich rynkach.

Solidna pozycja finansowa oparta na stabilnych przepływach pieniężnych i dobrze zbilansowanych zapasach sprawia, że grupa H&M jest stabilna. Nasze cele długoterminowe są aktualne. W przyszłym roku marżę na działalności operacyjnej założyliśmy na poziomie 10 proc. - powiedziała Helena Helmersson, CEO Hennes & Mauritz AB

Helena Helmersson, CEO Hennes & Mauritz AB. Fot. mat. prasowe HM Group

Od 1 grudnia 2022 do końca maja 2023 sprzedaż netto grupy H&M liczona w koronach szwedzkich wzrosła o 9 proc., zamykając się kwotą 112 mln. 488 mln tys. SEK.

W walutach rynków lokalnych sprzedaż netto wzrosła o 1 procent.

W tym samym czasie zysk brutto wzrósł do 56 mln. 224 mln koron, co odpowiada to marży brutto w wysokości 50 proc.

Zysk operacyjny firmy wyniósł 5 mln. 466 tys. koron, przy marży operacyjnej na poziomie 4,9 proc.

Wynik po opodatkowaniu wyniósł 3.828 mln SEK (3.899), co przekłada się na wartość akcji na poziomie 2 koron 35 oro za akcję.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 12 mln 485 tys. SEK

Zapasy gotówkowe netto wyniosły 7 mln 700 mln SEK, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty plus niewykorzystane linie kredytowe wyniosły 38 mln 813 tys. SEK na koniec okresu.

H&M poprawia rentowność

H&M ma za sobą trudny czas redukcji działalności na rynku rosyjskim.

Firma odczuła trudności, jakie pojawiły się w 2022 r. i które sprawiły, że w porównaniu z rokiem poprzednim jej działalność rynkowa mocno się skomplikowała.

Czynniki zewnętrzne, które wpływają na ceny zakupów stale się poprawiają. Pracujemy nad redukcją kosztów, a nasz program zwiększania wydajności postępuje pełną parą. Większość pracy, którą wykonaliśmy w ostatnich latach zaczyna przynosić owoce - powiedziała Helena Helmersson.

Negatywny wpływ na wynik pierwszego półrocza miała likwidacja działalności H&M w Rosji, a także wysokie koszty surowców i frachtu, w tym na przykład silny dolar amerykański, oraz wzrost kosztów energii.

H&M rośnie w drugim kwartale

Sprzedaż netto grupy H&M w drugim kwartale wzrosła o 6 procent do 57 mln 616 tys. koron (SEK).

W walutach lokalnych spółka zachowała poziom sprzedaży netto na równi z rokiem ubiegłym.

W okresie sześciu miesięcy sprzedaż netto wzrosła o 9 procent do 112 mln 488 tys. szwedzkich koron ( SEK).

W walutach rynków lokalnych ten wzrost wyniósł 1 proc.

H&M: sprzedaż online to już niemal jedna trzecia przychodów

Mimo że sklepów stacjonarnych sieci jest o 300 mniej, niż przed rokiem, to sprzedaż w sklepach stacjonarnych wzrosła.

Około 30 procent spółki jest obecnie realizowana przez kanał online.

Sprzedaż marek portfelowych w drugim kwartale wzrosła o 17 proc. w koronach szwedzkich i o 12 proc. w walutach rynków lokalnych.

W okresie sześciu miesięcy wzrost wyniósł 18 proc. w SEK, 11 proc. w walutach lokalnych.

H&M na fali stabilnego rozwoju

Spółka kontynuuje inicjatywy związane z poszerzaniem oferty handlowej dla klientów.

Letnie kolekcje zostały dobrze przyjęte przez klientów, a trzeci kwartał rozpoczął się dla nas dobrze. Mamy warunki do zwiększania wzrostu i poprawy rentowności. Spółka konsekwentnie rozwija się w dynamiczny sposób - zapewniła Helena Helmersson

Ekspansja grupy H&M to głównie sprzedaż omnichannel.

Znakiem czasów jest, że klienci chcą mieć możliwość zakupów i zbierania własnych inspiracji. Sami decydują o tym, gdzie to robią, kiedy i jak – czy w sklepach stacjonarnych czy poza nimi - H&M chce pozwalać im na decyzje podejmowane na własną rękę.

Strony internetowe, rynki cyfrowe i media społecznościowe to dziś już jeden świat, w którym umieszczone jest całe portfolio marki.

Kanały te równolegle zaspokajają potrzeby klientów w zakresie interakcji poprzez kanały cyfrowe.

H&M zamknie 100 sklepów

Ten rytm przypomina globalne falowanie: każdego roku mniej więcej jedna trzecia umów najmu jest renegocjowana lub zakańczana.

Plan na rok 2023 jest ciągle w fazie powstawania, ale na dziś zakłada otwarcie około 100 nowych sklepów oraz likwidację mniej więcej 200 placówek.

Bilans zamknie się więc spadkiem o około 100 sklepów stacjonarnych.

Większość otwarć będzie miała miejsce na rynkach wzrostowych, zamknięcia będą się odbywały głównie na tych rynkach, na których pozycja marki jest ugruntowana.

W kwietniu H&M został otwarty w Wietnamie. W Estonii w maju powstał Arket.

COS będzie działał na rynku w Meksyku, a & Other Stories otworzy swój pierwszy sklep w Szwajcarii w drugiej połowie 2023 roku

W tym samym okresie ARKET otworzy się na rynkach Szwajcarii i Łotwy. Marka Monki otworzy się na Zalora w Hongkongu.

Grupa renegocjacje dużą liczbę umów najmu. Szuka optymalizacji dla sklepów sklepów.

Na bieżąco przebudowuje i dostosowuje swoje placówki - ilości sklepów i ich powierzchnie tak, by zapewnić jak najlepsze portfolio dostępne na każdym rynku.

H&M w liczbach:

1947 to rok założenia firmy

76 krajów, w których skupiają się działania Grupy

4 tys. 200 sklepów stacjonarnych na świecie

120 tys. Kolegów i Koleżanek, pracujących dla Grupy H&M

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl