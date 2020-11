Hala Gwardii szuka inwestora

Halę Gwardii czeka remont. Procedura wyłonienia inwestora może potrwać ok. roku. Tymczasem 31 stycznia 2021 r. zostanie zamknięta. Po renowacji i z nowymi funkcjami wznowi działanie w pierwszej połowie 2023 r. Partner prywatny będzie też wkrótce poszukiwany do przebudowy Bazaru Różyckiego i jego okolic. Miasto chce, aby obie te realizacje jako kultowe stołeczne obiekty, zachowały swój koloryt.

Zagospodarowanie kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z jego miejską częścią oraz remont Hali Gwardii - Warszawa szuka inwestorów, którzy w formule PPP zechcą zrealizować te projekty.

Hala Gwardii musi przejść remont

Do 20 listopada tego roku inwestorzy zainteresowani generalnym remontem i zarządzaniem Hali Gwardii mogą składać wnioski o udział w postępowaniu.

- To jeszcze nie są oferty, ponieważ mamy do czynienia z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, w którym partner wybierany jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Następnym etapem będą tury merytorycznych negocjacji: techniczna, ekonomiczna i prawna. Dopiero po zakończeniu negocjacji przygotowywana jest ostateczna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o którą zainteresowane inwestycją firmy składają swoje oferty. Określiliśmy, że w negocjacjach będzie mogło wziąć udział maksymalnie pięć podmiotów - tłumaczy Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Dyrektor przyznaje, że zainteresowanie Halą Gwardii od dłuższego czasu jest duże.

- Mamy do czynienia z projektem zakładającym model samofinansowania się inwestycji. W zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji inwestor otrzyma prawo do eksploatacji całego obiektu, czyli będzie miał możliwość zarobienia na utrzymanie obiektu oraz na zwrot nakładów inwestycyjnych. Spodziewamy się dobrego odzewu, ponieważ jest to obiekt komercyjnie atrakcyjny - przyznaje Grzegorz Kaczorowski.

Hala 31 stycznia 2021 r. zostanie zamknięta. Tego dnia kończy się warunkowe pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Obiekt nie jest dopuszczony do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny. Zabytek musi przejść generalny remont, by móc dalej funkcjonować. Stąd pomysł na postępowanie PPP.

- Dzięki tej formule miasto może prowadzić więcej projektów w tym samym czasie – także te, na które w innych warunkach samorządu nie byłoby stać. Warszawa, chcąc utrzymać obecne tempo rozwoju, potrzebuje współpracy z partnerami prywatnymi. Dzięki PPP miasto nie tylko zyskuje dodatkowe fundusze na wdrożenie wielu inwestycji niezbędnych dla poprawy jakości życia mieszkańców, ale też pozyskuje know-how. Zaś biznes – możliwość wykorzystania własnej wiedzy i doświadczenia w celu osiągnięcia zysku - wyjaśnia Grzegorz Kaczorowski.

