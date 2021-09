Hala Gwardii w Warszawie: Szykuje się huczny weekend na 4-lecie działalności

W dniach 1-3 października w Hali Gwardii zaprezentowana zostanie sztuka off w najlepszym międzynarodowym wydaniu – od malarstwa, przez rzeźbę, instalację, fotografię i plakat artystyczny, aż po sztukę audio czy viral.

W dniach 1-3 października zorganizowany zostanie też Oktoberfest, podczas którego prezentowanych będzie kilkadziesiąt rodzajów piw z browarów polskich i zagranicznych.

Zaplanowano także weekend japoński (8-10 października) oraz gruziński (22-24 października).

16 października odbędzie się wielka gala boksu, podczas której rywalizować będą pięściarze z Polski i Szwecji.

Hala Gwardii - nowy, niespotykany do tej pory w Warszawie koncept, łączy funkcję miejskiego targowiska żywnościowo-restauracyjnego z przestrzenią relaksu i rozrywki. Szybko zyskał szerokie grono entuzjastów i stał się miejscem wydarzeń kulturalno-społecznych.

Nie bez powodu Hala Gwardii jest jednym z trzech miejsc, które w tym roku wytypowano w stolicy do organizacji w nowej formule IV Edycji Niezależnego Międzynarodowego Festiwalu Niezależnej Sztuki Współczesnej. Po raz pierwszy Warsaw off ART opuści ściany artystycznych pracowni i pojawi się w przestrzeni miejskiej.

- To dla nas powód do dumy, że od momentu przejęcia Hali Gwardii w 2017 roku – obiekt ten nieprzerwanie tętni życiem. W sumie, na przestrzeni ostatnich czterech lat, zorganizowaliśmy ponad 150 bezpłatnych wydarzeń. W Hali Gwardii miały miejsce wystawy sztuki, wieczory z muzyką na żywo, potańcówki dla seniorów, a także – nawiązując do wielkiej historii tego miejsca – gale boksu. Organizowaliśmy też m.in. weekendy francuskie, festiwale lodów, kawy, czekolady, pierogów czy piwa oraz dni wina verde lub pizzy. Wszystkie te przedsięwzięcia gromadziły tłumy warszawiaków, a także odwiedzających stolicę turystów” – mówi Robert Baj, prezes CBR Events.