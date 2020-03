Hala Gwardii zawiesza tymczasowo działalność

W związku ze zdiagnozowaniem kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, najemców oraz cały zespół operator Hali Gwardii firma CBR Events podjęła decyzję o tymczasowej zmianie formuły działania. Znajdujące się w Hali Targ Żywnościowy oraz sektor gastronomiczny będą zamknięte. W zamian CBR Events we współpracy z najemcami uruchamiają sprzedaż internetową za pośrednictwem strony www.sklep.halagwardii.pl, gdzie od najbliższego czwartku znajdzie się ponad 350 produktów od najemców z targu żywnościowego Hali.

W piątek 13 marca Prezes Rady Ministrów ogłosił tymczasowe zawieszenie działalności centrów handlowych oraz punktów gastronomicznych, pubów, klubów i kawiarni. Formalnie decyzja ta nie obejmuje miejsc takich jak Hala Gwardii, operator oficjalnie mógł zatem nadal prowadzić swoją działalność.

- Dla nas Hala Gwardii to przede wszystkim ludzie, dlatego dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, najemców oraz naszego zespołu są naszym priorytetem. Decyzja o zamknięciu Hali była bardzo trudna - mówi Robert Baj, prezes CBR Events. - W tych pełnych wyzwań czasach, jesteśmy świadomi swojej społecznej odpowiedzialności i nie chcieliśmy przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa. Chcemy jednak zapewnić naszym klientom możliwość kupowania ich ulubionych produktów, a najemców, którzy często prowadzącą małe rodzinne biznesy, wspierać w dotychczasowej działalności. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą uruchomienia sprzedaży internetowej we współpracy z najemcami - dodaje.

Strona www.sklep.halagwardii.pl będzie skupiać najemców z Targu Hali Gwardii pod jednym internetowym adresem umożliwiając kupowanie on-line. Dla usprawnienia i komfortu zakupów, operator stworzył także jeden wspólny rachunek bankowych do opłacania transakcji u różnych dostawców. To przedsięwzięcie ma być zrealizowane w bardzo krótkim czasie.

- O wprowadzeniu zmian zdecydowaliśmy w niedzielę 15 marca, a ze sprzedażą internetową chcemy wystartować już w najbliższy czwartek, 19 marca - informuje Krystyna Chami z CBR Events, koordynator programu Hali Gwardii. - To spore wyzwanie dla nas, ale szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli spełnić oczekiwania i zachować szczególne środki ostrożności. Ta strona ma pomóc w zminimalizowaniu wychodzenia z domów, w miarę indywidualnych możliwości każdego z nas. (...) - dodaje Krystyna Chami.

Sklep internetowy będzie działał w okresie zamknięcia Hali Gwardii. Wszystkie zamówienia złożone do piątku będzie można odebrać w sobotę w ciągu dnia w Hali Gwardii, w określonym przedziale czasowym, co pozwoli uniknąć kolejek i zapobiegnie gromadzeniu się dużej liczby osób w jednym miejscu.