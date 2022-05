Hala Koszyki ma dla klientów trunki od Browaru Tenczynek

Globalworth Poland podpisał umowę z Browarem Tenczynek.

Nowy sklep będzie otwarty w Hali Koszyki.

Globalworth Poland, właściciel i zarządca Hali Koszyki, podpisał umowę najmu z Browarem Tenczynek należącym do spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina, założonej przez Janusza Palikota, który jeszcze tego lata otworzy swój lokal w najpopularniejszym warszawskim foodhallu. Znajdzie się on w jednym z dwóch secesyjnych pawilonów, które prowadzą do Hali od strony ulicy Koszykowej.

- Koszyki są centrum życia towarzyskiego Warszawy i synonimem dobrego smaku, dlatego naszą ofertę postanowiliśmy tym razem wzbogacić o najlepsze kraftowe piwa. Browar Tenczynek to wielowiekowa tradycja warzenia, wzbogacona o najnowsze trendy w browarnictwie, dzięki czemu mamy nadzieję przyciągnąć do Hali jeszcze więcej wytrwanych smakoszy i koneserów tego złotego trunku – mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

- Piwa Świeże z Browaru Tenczynek to unikalny produkt na rynku. Niefiltrowane, niepasteryzowane, lane prosto z tanka, chwilę po zakończeniu procesu warzenia. Wiezione własnym transportem w nocy do Hali Koszyków. By było jak najświeższe. By każdy konsument mógł się cieszyć jego smakiem, choć Warszawa jest oddalona od Browaru prawie 300 km. To piwo zawierające wszystkie witaminy, mikroelementy i smak, za który kochają to piwo prawdziwi znawcy. Piwo warzone bez kompromisów wobec jakości i dbałości o każdy element procesu powstawania. Piwo, które stworzyliśmy dla siebie. Dzisiaj dzielimy się nim z Wami. Witaj Warszawo! Świeże jest już u Ciebie! – mówi Janusz Palikot, Prezes Tenczynek Świeże Sp. z o.o. oraz Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A.

Piwo Świeże z Browaru Tenczynek to prawdziwa gratka dla smakoszy lekkich lagerów i charakteryzujących się głębszym smakiem piw górnej fermentacji. W nowym lokalu w Hali Koszyki będzie można skosztować szerokiej oferty piw kraftowych regionalnej produkcji: jasnych i ciemnych, pasteryzowanych i świeżych, klasycznych i nowoczesnych. Otwarcie zaplanowane jest na koniec II kw. 2022 roku.