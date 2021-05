Hala Koszyki w Warszawie odlicza godziny do otwarcia gastronomii. Co szykuje?

Odliczanie potrwa do północy z piątku na sobotę, 15 maja, kiedy po trwającym ponad pół roku zamknięciu swoje ogródki otworzą restauracje i bar działające w Hali Koszyki.

Swoje specjały będą oferować restauracje: Sobremesa, Ćma czy Port Royal, a o drinki i napoje zatroszczy się kultowy Bar Koszyki.

Menu zacznie być serwowane już minutę po północy.

15 maja to dzień wyczekiwany nie tylko przez całą branżę gastronomiczną, ale również przez nas wszystkich, tak bardzo spragnionych możliwości wyjścia z domu, spotkania się z bliskimi na mieście przy wspólnym stoliku w ulubionej restauracji, barze czy kawiarni.

- Otwarcie ogródków restauracyjnych to również wspaniała wiadomość dla restauratorów Hali Koszyki i ich pracowników. Już teraz widać wśród wszystkich ekip nową energię i optymizm na myśl o gościach, którzy nas odwiedzą - mówi Piotr Krowicki, Retail Marketing Manager w Globalworth Poland. - To dlatego postanowiliśmy ten wielki moment uczcić, a że Koszyki zawsze słynęły z nieszablonowych pomysłów, to i tym razem chcieliśmy pozytywnie zaskoczyć. Serdecznie zapraszamy przed Halę Koszyki w piątek o godz. 23.45, gdzie na gości będzie czekać nie tylko wspaniała atmosfera, ale również niezwykła iluminacja, która rozbłyśnie na fasadzie budynku. O północy bar i restauracje zaczną serwować to, co najlepsze, a my będziemy mogli zacząć się bawić tej nocy dobrze i odpowiedzialnie - dodaje.



Hala Koszyki została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ulicy Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Zaprojektowana w secesyjnym stylu przez architekta Juliusza Dzierżanowskiego, dopiero jesienią 2016 roku wróciła na mapę miasta jako wyjątkowy punkt towarzyski i kulinarny, gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu.

Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6 500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest Globalworth.