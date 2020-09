Hala Koszyki ze skrzydłami dla kobiet

Nawiązując do motta Fundacji Unaweza założonej przez znaną podróżniczkę i dziennikarkę Martynę Wojciechowską - „Dajemy kobietom skrzydła” - w warszawskiej Hali Koszyki powstała specjalna instalacja z wielkimi skrzydłami, która ma inspirować kobiety do odważnego wyrażania siebie i swoich pragnień.

- Instalacja w Hali Koszyki powstała po to, aby kobieta mogła sobie zdjęcie z naszymi skrzydłami. Pokażmy, że jest nas wiele, że razem możemy zrobić dla siebie wiele dobra i zamiast ściągać się w dół, ciągnijmy się nawzajem w górę. Dajmy sobie nawzajem skrzydła - mówi Martyna Wojciechowska, ceniona polska podróżniczka, dziennikarka, pisarka i prezenterka telewizyjna.

Instalacja, która możemy oglądać przed Halą Koszyki w Warszawie, przygotowana przez Tomasza Żuka, koszalińskiego artystę znanego jako Cukin.



- Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie Hala Koszyki stała się miejscem powstania projektu dającego kobietom skrzydła kobietom. Współpraca z fundacją Martyny Wojciechowskiej wpisuje się w wizję hali, jako miejsca otwartego na tak wspaniałe inicjatywy - mówi Piotr Krowicki, marketing manager w Globalworth Poland.



To właśnie we wrześniu 2019 roku, Martyna Wojciechowska spełniła swoje wielkie marzenie i założyła fundację.



- Odkąd pamiętam, po emisji niemal każdego odcinka programu „Kobieta na krańcu świata” w TVN zadawałam sobie pytanie, jak mogę wspierać jego bohaterki? Co ja i każdy z nas może zrobić? Przez lata przyjaciółmi z redakcji i dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli, organizowaliśmy spontaniczne akcje charytatywne i w ten sposób staraliśmy się pomagać. Aż nadszedł czas, kiedy postanowiłam rozwinąć skrzydła. I tak powstała Fundacja Unaweza - opowiada Martyna Wojciechowska.



Podczas pierwszego roku swojej działalności Fundacja Unaweza zebrała blisko 1,4 mln złotych. Pomogła sfinalizować prowadzoną przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich budowę domu dla Kabuli i innych dzieci z albinizmem w Tanzanii oraz wspiera jego codzienne funkcjonowanie. W Meksyku prowadzi projekty skierowane do kobiet pepenadoras (zbieraczek śmieci), zapewniając im naukę zawodu, edukację psychologiczną oraz ekonomiczną oraz otacza opieką ich dzieci, zapewniając wyprawki szkolne i zajęcia sportowe. W Polsce wraz z Fundacją po DRUGIE buduje Dom dla Nastoletnich Mam i Ich Dzieci.

Hala Koszyki - inaczej „Bazar Ludowy“ - została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ul. Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Zaprojektowana w secesyjnym stylu przez głównego architekta Warszawy Juliusza Dzierżanowskiego, dopiero jesienią 2016 roku wróciła do nas jako wyjątkowy punkt towarzyski i kulinarny, gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu. Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6 500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest Globalworth.