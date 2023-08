W piątek, 4 sierpnia o godz. 15 pierwsi klienci pojawią się w bydgoskiej Hali Targowej. Na gości czekać będzie 11 restauracji i barów oraz strefa gier. Z czasem oferta ma się jeszcze powiększyć. To jedyny food hall w mieście.

Klienci bydgoskiej Hali Targowej będą mieć do dyspozycji cały parter ze strefą gastronomiczną. Stoliki znajdą się również na antresoli.

W bydgoskiej Hali Targowej przygotowano kilkaset miejsc siedzących. Każdy, bez względu na to jakie menu wybierze, będzie mógł usiąść w dowolnie wybranym miejscu.

Bydgoska hala powstała w latach 1904-06. Funkcjonowało w niej 96 stoisk. W 1924 r. obiektem zaczęła zarządzać Rzeźnia Miejska.

W piątek, 4 sierpnia o godz. 15 pierwsi klienci pojawią się w Hali Targowej. Na przybyłych czekać będzie 11 restauracji i barów oraz strefa gier. Z czasem oferta ma się jeszcze powiększyć. Fot.halatargowabydgoszcz.pl/Facebook.

Wchodząc na poziom zero, zarówno od strony ulicy Podwale, jak i ulicy Magdzińskiego (od strony pl. Kościeleckich), znajdziemy się w strefie gastronomicznej. Tam, na klientów czekać będzie jedenaście restauracji i barów.

W bydgoskiej Hali Targowej działa jedenaście konceptów gastronomicznych z różnych stron świata. Będą kuchnie: kubańska, meksykańska, japońska, włoska, burgery, hot dogi i frytki. Fot.halatargowabydgoszcz.pl/Facebook.

– Zapraszamy do 11 konceptów gastronomicznych z różnych stron świata. Będą kuchnie: kubańska, meksykańska, japońska, włoska, burgery, hot dogi i frytki w najlepszym wydaniu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie – zaprasza Ewa Pierucka, menedżerka Hali Targowej.

Hala Targowa w Bydgoszczy otwarta będzie przez siedem dni w tygodniu od 12 do 23, a w weekendy nawet dłużej. Fot.halatargowabydgoszcz.pl/Facebook.

Klienci będą mieli do dyspozycji cały parter ze strefą gastronomiczną i stolikami. Stoliki znajdą się również na antresoli. Docelowo przygotowanych będzie kilkaset miejsc siedzących. Co ważne, że nie będą one przynależne do poszczególnych lokali. Każdy, bez względu na to jakie menu wybierze, będzie mógł usiąść w dowolnie wybranym miejscu.

Oficjalne otwarcie Hali Targowej nastąpi w piątek, 4 sierpnia o godz. 15. Od 4 do 6 sierpnia, w związku z otwarciem, przewidzianych jest sporo atrakcji. Fot.halatargowabydgoszcz.pl/Facebook.

Hala otwarta będzie przez siedem dni w tygodniu od 12 do 23, a w weekendy nawet dłużej. Na poziomie +1 obok stolików znajdzie się też strefa gier.

– Ta strefa nosi nazwę Game Up. Będzie oferowała 19 automatów o różnego rodzaju trudności. To świetna rozrywka dla najmłodszych i tych nieco starszych – dodaje Ewa Pierucka.

W bydgoskiej Hali Targowej przygotowano kilkaset miejsc siedzących. Każdy, bez względu na to jakie menu wybierze, będzie mógł usiąść w dowolnie wybranym miejscu. Fot.halatargowabydgoszcz.pl/Facebook.

Na poziomie -1 w przyszłości powstać ma strefa eventowo-rozrywkowa. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi najemcami.

Jak przypomina bydgoski ratusz, znajdująca się w Salonie Bydgoszczy hala powstała w latach 1904-06. Na terenie dawnej fary wybudowano miejską halę targową, zaprojektowaną przez spółkę architektoniczną z Berlina. Służyła do sprzedaży mięsa, ryb oraz innych towarów, a w jej wnętrzu znajdowało się aż 96 stoisk. W 1924 r. obiektem zaczęła zarządzać Rzeźnia Miejska.

Znajdująca się w Salonie Bydgoszczy hala powstała w latach 1904-06. Funkcjonowało w niej 96 stoisk. W 1924 r. obiektem zaczęła zarządzać Rzeźnia Miejska.Fot.halatargowabydgoszcz.pl/Facebook.

W 2010 r. poprzedni dzierżawca zlecił remont elewacji. Miasto przejęło obiekt w 2016 r. Trzy lata później rozstrzygnięto przetarg na prace konserwatorskie o wartości 2,3 mln zł. Objęły m.in. renowację elewacji, remont dachu, oczyszczenie i zabezpieczenie murów oraz wymianę świetlików na dachu. W 2021 r. operatorem hali w drodze konkursu została spółka Hala Targowa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl