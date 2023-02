Ambicją grupy CCC jest otwarcie w 2023 r. od 20 do 30 sklepów Half Price oraz od 10 do 20 salonów CCC. W planach na ten rok jest też debiut tego pierwszego szyldu na Łotwie i optymalizacja sprzedaży z metra w CCC.

Half Price stawia na galerie handlowe. Marka CCC uruchamia w swoich salonach punkty sprzedaży produktów e-obuwie.

Sprzedaż online marki Half Price poza Polską, w pierwszej kolejności ma się rozwinąć na rynku rumuńskim, czeskim i słowackim.

Half Price ma 91 sklepów. Nowe będą otwierane głównie w galeriach handlowych. Lokale powinny liczyć od 1,7 tys. mkw. do 1,8 mkw.

Half Price celuje w większe miasta, ponieważ zwrot z inwestycji i wyniki sprzedażowe są najlepsze.

Ambicją grupy CCC jest otwarcie w 2023 r. od dwudziestu do trzydziestu sklepów Half Price. Mają one umocnić pozycję marki zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. W planach na ten rok jest również debiut szyldu na Łotwie.

Zakładamy, że sprzedaż online marki Half Price co najmniej się podwoi w 2023 r. i przekroczy pięć procent udziału w całości sprzedaży - tłumaczy Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów w grupie CCC.

- Planujemy także ekspansję e-commerce’u tego brandu. Do tej pory byliśmy obecni tylko w Polsce, natomiast uważamy że jest to nasza wyraźna przewaga konkurencyjna nad innymi graczami offprice’owymi, dlatego w pierwszej kolejności rozważamy wejście na rynek rumuński, czeski i słowacki. Zakładamy, że sprzedaż online co najmniej się podwoi w 2023 r. i przekroczy pięć procent udziału w całości sprzedaży - tłumaczy Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów w grupie CCC.

Half Price stawia na duże miasta i galerie handlowe

Rentowność marki Half Price wciąż się poprawia, ale - jak podkreśla dyrektor Stelmach - jest jeszcze dużo do zrobienia w optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym.

- Chodzi m.in. o poprawę rentowności zapasów, w ślad za dobrym przykładem spółki-matki, czy też wydłużanie terminów płatności za zakupy - te elementy stanowią bazę, na której chcemy budować strategię i strukturę finansowania marki Half Price. Oczywiście bierzemy pod uwagę także zewnętrzne instrumenty finansowe - wyjaśnia Łukasz Stelmach.

Marka Half Price będzie się rozwijać głównie w dotychczasowym formacie, który dobrze się sprawdził, czyli w galeriach handlowych. Lokale powinny liczyć od 1,7 tys. mkw. do 1,8 mkw.

- Oferta musi być wystarczająco szeroka, aby klient podczas polowania na okazje, mógł prawie zawsze znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo, raczej chcemy się rozwijać w większych miastach, ponieważ zwrot z inwestycji i wyniki sprzedażowe są najlepsze - wyjaśnia Łukasz Stelmach.

CCC optymalizuje sprzedaż z metra

Sieć sklepów CCC liczy obecnie 820 salonów.

- Optymalizujemy sprzedaż. Chcemy wydusić więcej z metra kwadratowego poprzez cyfryzację, bez zbędnego rozszerzania ekspansji. Pomniejszamy wręcz te metry, wstawiając do sklepów CCC punkty sprzedaży produktów marki e-obuwie. Manewr działa korzystnie dla obu szyldów - tłumaczy Marcin Czyczerski, prezes zarządu grupy CCC.

W 2023 r. grupa planuje otwarcie od dziesięciu do dwudziestu nowych sklepów CCC w lokalizacjach, które gwarantują najszybszy zwrot z inwestycji.

- Formatem, który najlepiej się sprawdza sjest ucyfrowiony salon o powierzchni 500 mkw. - tłumaczy Marcin Czyczerski.

