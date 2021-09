HalfPrice debiutuje na czwartym rynku zagranicznym

Chorwacja jest już czwartym zagranicznym rynkiem, na którym należąca do Grupy CCC sieć rozpoczyna działalność. Pierwszy sklep HalfPrice otworzy podwoje w Zagrzebiu pod koniec br.

W pięć miesięcy od startu HalfPrice otworzył w Polsce 23 sklepy, a w sierpniu zadebiutował również na Węgrzech i w Austrii.

Jeszcze we wrześniu planowane jest otwarcie pierwszego punktu w Czechach.

HalfPrice to nowoczesny koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje szeroki wybór produktów popularnych brandów w atrakcyjnych cenach.

– HalfPrice zadebiutował w maju tego roku i od razu spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów - i to zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zachęca nas to do dalszej ekspansji. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na start na kolejnym, czwartym już rynku zagranicznym – mówi Adam Holewa, Prezes Zarządu HalfPrice.

Pierwszy chorwacki HalfPrice zostanie otwarty w Zagrzebiu pod koniec br.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Będzie to duży, o powierzchni prawie 2 tys.metrów kwadratowych, przestronny sklep, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Podobnie jak w innych punktach, także tutaj oferta będzie uzupełniana na bieżąco i dostosowywana do preferencji chorwackich klientów – zapowiada Joanna Czyżewska, Wiceprezes Zarządu HalfPrice ds. Sprzedaży.

We wrześniu sieć HalfPrice wystartuje także w Czechach. Jesienią planowane są również otwarcia dwóch kolejnych sklepów tej marki w Austrii.

– Jako Grupa CCC jesteśmy obecni w Chorwacji od ośmiu lat. Znamy gusta tutejszych klientów i jesteśmy przekonani, że HalfPrice znajdzie swoje miejsce na tym rynku – mówi Malwina Winter, Wiceprezes Zarządu HalfPrice ds. Zakupów.