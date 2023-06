W należącej do EPP i Echo Investment Galerii Młociny swój pierwszy sklep na Bielanach otworzył HalfPrice.

Tym samym multibrand dołączył do pozostałych marek z Grupy CCC dostępnych w najmłodszym centrum handlowym w Warszawie.

W dwupiętrowym salonie klienci znajdą różnorodny asortyment obejmujący odzież, obuwie i liczne akcesoria znanych, światowych marek.

Dwupoziomowy sklep o powierzchni ponad 1800 mkw. zlokalizowany jest na parterze i pierwszym piętrze Galerii Młociny.

– Galeria Młociny to jedna z wiodących destynacji zakupowych na handlowej mapie stolicy. Z myślą o klientach na bieżąco aktualizujemy naszą ofertę, by każda wizyta była dla nich wartościowym i zaskakującym doświadczeniem. Dbamy też o dobre relacje z najemcami, którzy doceniają nasze indywidualne podejście i chętnie rozwijają się razem z nami. Potwierdza to długofalowa i owocna współpraca z Grupą CCC, która po debiutach swoich marek, tj. sklepu CCC oraz konceptów eobuwie.pl i MODIVO, postanowiła uzupełnić ofertę dostępną w Galerii Młociny o multibrand HalfPrice. Jesteśmy przekonani, że nowy najemca szybko zyska grono stałych klientów ze względu na szeroki asortyment oraz dogodne umiejscowienie lokalu tuż przy wejściu głównym – komentuje Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

HalfPrice w Galerii Młociny to czwarta lokalizacja marki w stolicy i pierwsza w tej części Warszawy. Dwukondygnacyjny salon tej najmłodszej marki w portfolio Grupy CCC już od progu wita klientów tysiącem okazji. Sklep HalfPrice jest oparty na koncepcji sprzedażowej off-price, która gwarantuje wysoką jakość produktów w najlepszych cenach. Oferta sklepu obejmuje odzież, obuwie, dodatki do wnętrz, akcesoria sportowe, produkty dla zwierząt oraz przekąski z różnych zakątków świata. Ponadto w sklepie dostępny jest dział Luxury Brands, w którym można znaleźć wyjątkowe produkty od renomowanych domów mody i projektantów, takich jak Emporio Armani, Valentino, Etro, Chloe, Moschino i ponad trzy tysiące innych marek.

HalfPrice prężnie rozwija się w Polsce, gdzie posiada już ponad 100 salonów oraz na rynkach europejskich, w tym w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Łotwie i na Węgrzech.

