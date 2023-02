Koncepty off-price zyskują coraz większą popularność głównie dzięki wyselekcjonowanej ofercie produktów premium od znanych brandów, które są dostępne w okazyjnych cenach. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek działających w tym formacie jest HalfPrice, debiutujący w regionie karkonoskim.



Galeria Sudecka to miejsce regionalnych debiutów dla znanych marek, takich jak np. HalfPrice, co podkreśla wiodącą pozycję centrum w regionie i jego atrakcyjność w oczach najemców. Zauważamy, że popularność value retailers wśród naszych klientów stale rośnie – otwarcie sklepu HalfPrice było jednym z najbardziej wyczekiwanych w ciągu minionych miesięcy. Widać to w wynikach – konsumenci chętnie odwiedzają nowo otwarty sklep i korzystają z jego rozbudowanej oferty – komentuje Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.