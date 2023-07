Mix najemców Centrum Janki, jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów handlowych w aglomeracji warszawskiej, wzbogacił się o popularną i pożądaną przez klientów markę. Swój sklep w galerii otworzyła należąca do Grupy CCC - sieć HalfPrice.

Do grona najemców Centrum Janki 22 lipca dołączył sklep sieci HalfPrice.

Nowy salon HalfPrice ma ok. 2 tys. mkw. o powierzchni.

Sklep nowego najemcy położony jest tuż obok zachodniego wejścia do galerii.

Centrum Janki to jeden z najbardziej popularnych obiektów handlowych w regionie. Z myślą o naszych klientach stale aktualizujemy ofertę i kontynuujemy współpracę z najlepszymi brandami, aby wizyty w galerii były dla nich wartościowym i wyjątkowym doświadczeniem. Dzięki otwarciu HalfPrice nasi odwiedzający zyskują dostęp nie tylko do wielu światowych marek, ale przede wszystkim do okazji cenowych, z których słynie sieć – mówi Marta Grabska, Asset Manager, Cromwell Property Group.

Należąca do Grupy CCC marka HalfPrice opiera swoją sprzedaż na koncepcji off price. Oznacza to, że firma stawia na jakość w najlepszej cenie. Zespół kupców i trendsetterów współpracuje z markami i projektantami z całego świata. Dzięki nim w HalfPrice klienci mogą kupić markowe produkty w cenach nawet o 80% niższych od cen producentów.

W nowo otwartym sklepie klienci znajdą bogaty asortyment obejmujący zarówno markową odzież, obuwie oraz dodatki damskie, męskie i dziecięce, a także wyjątkowe dekoracje do domu, zabawki czy akcesoria sportowe. HalfPrice w swojej ofercie posiada produkty ponad 3000 znanych marek m.in: Vans, Champion, Calvin Klein, Michael Kors, Pinko, Fila, DKNY, Valentino, Prada, Chloe, Moschino i wiele, wiele innych.

Bardzo cieszy nas fakt, że tak znane brandy jak HalfPrice, rozwijając swoją sieć, decydują się na otwarcie salonu właśnie w Centrum Janki. Grupa CCC posiada już w naszym obiekcie sklep CCC oraz nowoczesny koncept eobuwie.pl wraz z ofertą MODIVO. Teraz postanowiła uzupełnić ofertę centrum o swoją kolejną markę. Jestem przekonana, że sklep HalfPrice szybko stanie się jednym z chętnie wybieranych celów zakupowych przez klientów ceniących modę i nowoczesny lifestyle, którzy poszukują produktów znanych marek w okazyjnych cenach – dodaje M. Grabska.

Marka HalfPrice dynamicznie rozwija się nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, m.in. w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Łotwie i na Węgrzech. Obecnie sieć posiada ponad 100 sklepów stacjonarnych oraz sklep online.

Na ponad 84 tys. mkw. powierzchni handlowej Centrum Janki znajduje się ok. 150 sklepów i punktów usługowych. Obiekt zakorzenił się w świadomości mieszkańców, a dzięki rozbudowie i modernizacji jest nowoczesnym centrum handlowym spełniającym wysokie wymagania zarówno klientów, jak i sieci handlowych. Jego ofertę tworzą flagowe sklepy polskich i światowych marek (m.in. Zara, TK Maxx, H&M, Reserved, House, Mohito, Sinsay, Smyk, supermarket Auchan, market budowlany Leroy Merlin, Media Markt, Jysk i inne) oraz unikatowa oferta rozrywkowo-gastronomiczna obejmująca liczne kawiarnie, restauracje i kino Cinema City. Lokalizacja przy trasie wylotowej z Warszawy sprawia, że to najpopularniejszy obiekt handlowy położony na południe od stolicy.

Właścicielem Centrum Janki jest Cromwell Property Group Poland. Zarządcą obiektu jest Apsys Polska.

