HalfPrice ma się dobrze. Sieć ma 60 sklepów i planuje kolejne

HalfPrice to sieć 60 sklepów sklepów działająca w segmencie off-price.

Grupa CCC planuje otwarcia kolejnych salonów oraz debiuty na kolejnych rynkach.

W 2022 roku firma zakłada podwojenie dotychczasowej sieci sprzedaży, a także wejście na rynek rumuński.

Rozwinie się także e-commerce HalfPrice - obecny dotychczas wyłącznie w Polsce, będzie rozwijany na pozostałych rynkach, na których działają już sklepy HalfPrice.

HalfPrice osiągnął w foku finansowym 2021 sprzedaż na poziomie 237 mln zł. Dla porównania, sklepy CCC wypracowały w tym czasie 3,6 mld zł przychodów.

200 nowych sklepów HalfPrice

Koncept HalfPrice, który po zaledwie roku, dostępny jest w ponad 60 lokalizacjach w 7 krajach, a w Polsce także online.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W tym roku sieć ma się powiększyć dwukrotnie, a do 2025 roku Grupa CCC planuje otwarcie kolejnych 200 sklepów.

Zobacz wyniki całej Grupy CCC w 2021 roku

Logistyka dla HalfPrice

Grupa CCC w związku z szybkim rozwojem sieci HalfPrice inwestuje w logistykę. Jak czytamy w najnowszym raporcie spółki, w pierwszej połowie 2021 roku została zakończona inwestycja mająca na celu dostosowanie jednego z magazynów w Polkowicach do potrzeb procesowych nowego konceptu HalfPrice. Obiekt o powierzchni 20 tys. mkw. został zmodernizowany pod kątem infrastruktury technicznej oraz wyposażenia. Zamontowano nowe instalacje regałowe, co pozwoliło zwiększyć efektywność powierzchni składowania towaru do ok. 6 mln szt., a dopasowane procesy magazynowe oraz strefy pracy z towarem, umożliwią osiągniecie wydajności w procesie dystrybucji do 1,5 mln szt. miesięcznie.

4 października 2021 roku w dawnej fabryce obuwia CCC Factory uruchomiono nowoczesne Centrum Fulfillmentowe e-commerce dla HalfPrice o powierzchni 5 tys. mkw. HalfPrice jest obecnie w stanie obsłużyć 1,5 tys. wielopozycyjnych zamówień dziennie z założeniem dostarczenia przesyłki klientowi następnego dnia.

HalfPrice to koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje szeroki wybór produktów popularnych brandów w atrakcyjnych cenach.