HalfPrice, Media Expert, Action, Multikino i inni w gronie najemców Gemini Park Tychy

Centrum handlowe umacnia także swoją ofertę w niszowych segmentach, ważnych dla kompaktowego i wielowymiarowego charakteru tenant-mix’u Gemini Park Tychy. Dział leasingu podpisał właśnie umowę najmu z marką Smoke Shop.



– Konsekwentnie wdrażana i realizowana strategia leasingowa sprawia, że kontynuujemy proces poszerzania i uatrakcyjniania oferty Gemini Park. Smoke Shop to nie tylko nowa trafika w naszej ofercie, ale także pierwszy najemca tej kategorii w tyskiej galerii, u którego klienci będą mogli znaleźć m.in luksusowe wyroby tytoniowe – mówi Joanna Zemczak, Senior Leasing Manager Gemini Holding.

Smoke Shop to ogólnopolska sieć trafik wyspecjalizowana w handlu artykułami tytoniowymi z każdego segmentu rynku. Nowy najemca zajmie lokal mający blisko 37 m kw. Jak podkreśla przedstawiciel marki, inwestycja w sklep w Gemini Park Tychy to element realizowanej od lat strategii rozwoju sieci, opartej na najlepszych centrach handlowych w Polsce.



– Od powstania naszego pierwszego lokalu w 2005 roku stale rozwijamy sieć, lokując nasze salony wyłącznie w najlepszych galeriach handlowych w Polsce. Dzięki nowemu lokalowi w Tychach umacniamy naszą pozycję na Śląsku. Tym bardziej, ze Gemini Park to obiekt mający mocną pozycję na lokalnym rynku i cieszący się dużą popularnością wśród klientów – mówi Maciej Król, Dyrektor ds. Rozwoju sieci detalicznej w Promotorzy Trading Sp. z o. o. S.K



Otwarcie nowego lokalu zaplanowano na listopad 2021 roku.