HalfPrice otworzy największy sklep sieci w woj. śląskim

Galeria Jurajska wzbogaca swoją ofertę. Do grona najemców niebawem dołączy HalfPrice.

Ponad 2,1 tys. m kw., światowe marki i rzeczy zawsze w niższych cenach - tak w skrócie będzie wyglądał największy sklep sieci w woj. śląskim.

Wraz z podpisaniem umowy z siecią HalfPrice, Galeria Jurajska osiągnęła poziom prawie 100% komercjalizacji. To wynik, jakim w dobie pandemii może pochwalić się niewiele obiektów handlowych w Polsce.

Jak zapowiadają przedstawiciele sieci, sklep będzie miał aż 2153 m kw. i będzie największym obiektem tego brandu w województwie śląskim. Lokal powstanie na I piętrze.



- HalfPrice to młoda marka, o której mówią dziś wszyscy. Brand nie tylko dynamicznie rozwija swoją sieć, otwierając kolejne sklepy w najlepszych lokalizacjach, ale robi to w oparciu o bardzo atrakcyjny dla konsumenta format off-price, w którym stale niska cena idzie w parze z jakością towaru – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC S.A.



- Planując rozwój marka szybko dostrzegła ogromny potencjał Jurajskiej. Zwrócono uwagę m.in. na niezwykle silną pozycję galerii na lokalnym i regionalnym rynku, już istniejącą, najszersza ofertę fashion w tej części woj. śląskiego, a także na szeroki i chłonny lokalny rynek, bardzo atrakcyjny dla multibrandowego konceptu off-price – dodaje.



Co czekać będzie na kupujących? Przede wszystkim w sklepie będzie można znaleźć markowe rzeczy w okazyjnych cenach znanych, światowych marek. Jest to efektem ścisłej współpracy HalfPrice z największymi brandami na świecie. Asortyment obejmie: odzież i obuwie dla kobiet i mężczyzn, jak również akcesoria, zabawki, kosmetyki, a także dekoracje i dodatki do domu. Jak deklaruje marka, oferta sklepu będzie nawet kilka razy w tygodniu uzupełniana o nowości.

