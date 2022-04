HalfPrice, Pepco, Hebe, Action – te marki szybko rozwijają swoje sieci w Polsce

HalfPrice szybko rozwija sieć

Nowa marka grupy CCC HalfPrice zawitała w pierwszym kwartale 2022 roku do centrum handlowego Vivo! Lublin, Focus Mall Zielona Góra, krakowskiej Bonarki, CH 3 stawy w Katowicach oraz Gemini Park Tarnów. W Krakowie i Tarnowie HalfPrice zajął lokale bliskie powierzchni 3 tys. mkw. Zarządcy obiektów podkreślali, że pojawienie się HalfPrice w ofertach galerii jest efektem wsłuchiwania się w sugestie klientów.

W styczniu marka HalfPrice zapowiedziała rozwój na zagranicznych rynkach. O tym, jak zacznie na Słowenii, przeczytasz w: HalfPrice podbija kolejny rynek. Wkrótce pierwszy salon w Słowenii.

Pepco odświeża wnętrza

Pepco odświeżyło swój koncept i w Polsce pojawiają się sklepy sieci z nowym wnętrzem. Odnowione Pepco czeka na klientów toruńskiego centrum handlowego Nowe Bielawy, Galerii Jurajskiej w Częstochowie i N-Parku we Wrocławiu. Dzięki rebrandingowi w dotychczasowych sklepach sieci Pepco – klienci będą mogli poznać nowe logo i kolorystykę sieci, która prezentowana jest już w nowo otwieranych sklepach – wyjaśniła Katarzyna Wilczewska, Corporate communication manager w Pepco. Więcej o tym, jak rozwija się sieć, przeczytasz w artykułach: Pepco awansuje do WIG20 i Pepco na ścieżce ekspansji. Rosną sieci i sprzedaż.

Hebe podbija nowe miasta

I kwartał przyniósł nowe lokale sieci drogerii Hebe. Salony sprzedażowe marki zadebiutowały m.in. w Radomsku, Giżycku i Sierpcu. Drogerie dostępne są dla klientów Stacji Sierpc, Galerii Radomsko oraz parku handlowego M6. Wcześniej sieć informowała o wzroście sprzedaży, więcej o tym w: Sprzedaż Hebe rośnie dwucyfrowo.

Jysk ma siedem nowych adresów

Jysk zyskał trzy sklepy w Warszawie w: Centrum Handlowym Gocław, Homepark Targówek i przy Al. Piłsudskiego 200 A. W Suwałkach na swoją lokalizację sieć wybrała parku handlowym Multishop. Na początku roku Jysk podzielił się tym, że wprowadzi się do nowo budowanych: Emka Retail Park Koszalin, Dor Plaza w Częstochowie i N-Park w Łanach. Sieć oferująca produkty dla domu na początku roku chwaliła się swoimi zyskami: Jysk dał zarobić Lars Larsen Group.

Jysk również podjął kroki podyktowane wojną w Ukrainie, więcej o tym w: JYSK już nie otworzy sklepów w Rosji. Sieć wycofuje się z tego rynku i JYSK zamyka wszystkie sklepy w Rosji.

Maxi Zoo z nowymi pomysłami

Maxi Zoo zapowiedziało na początku roku 25 nowych sklepów. Realizację planu zaczęło od wprowadzenia się do Starego Browaru w Poznaniu i Gemini Park Bielsko-Biała tym samym sieć zadebiutowała na Podbeskidziu.

TK Maxx zaangażowane społecznie

Przełom lutego i marca był czasem, kiedy marki deklarowały swoją solidarność z Ukrainą. W związku z tym właściciel TK Maxx ogłosił zerwanie więzi z Rosją. Przejawem zaangażowania społecznego sieci TK Maxx było zaoferowanie kolekcji inspirowanej National Geographic, z której dochód był przekazany na cele charytatywne, przeczytasz o tym więcej w artykule: TK Maxx z charytatywną kolekcją inspirowaną National Geographic.

Były też otwarcia. Nowy lokal jest dostępny dla klientów Gemini Park Tarnów.

Foot Locker w trzech nowych lokalizacjach

Pierwszy kwartał 2022 roku to trzy otwarcia dla marki Foot Locker. Galeria Echo w Kielcach, Krakowska Bonarka i Manufaktura w Łodzi to nowe lokalizacje amerykańskiego, odzieżowego brandu. Sieć ma w Europie prawie 600 sklepów. Nowe lokale w polskich centrach handlowych liczą powierzchnię ok. 400 mkw. każdy.

Sinsay w Łodzi i Rumi

Sinsay od LPP udostępnił swoim klientom dwa nowe salony w: Galerii Rumia i Sfera 24 w Łodzi. Pierwszy sklep to powierzchnia ok. 1,7 tys. mkw. rozmieszczona na dwóch piętrach.

Właściciel z końcem marca zamkną wszystkie swoje sklepy w Rosji. Szczegóły sytuacji przybliżają teksty: LPP zamknęło wszystkie sklepy w Rosji i LPP zawiesza działalność w Rosji. Ma tu prawie pół tysiąca sklepów.

Dwa sklepy od TEDi

TEDi otworzył w pierwszym kwartale 2022 roku nowy lokal w katowickiej galerii 3 Stawy. Wiadomo już, że nowy lokal TEDi będzie otwarty też w Gemini Park Bielsko-Biała. Obydwa sklepy zajmą powierzchnię 900 mkw.

Action znów otwiera

W parku handlowym w Pruszczu Gdańskim, Gemini Park Tychy i Galerii Rumia działają nowe sklepy sieci Action. Lokale nie przekraczają powierzchnią tysiąca mkw.

Więcej o Action w: Action coraz bardziej podoba się galeriom handlowym, Action ma już 2 tys. sklepów i Koncept Action się sprawdził. Firma wchodzi na nowy rynek.