HalfPrice przekroczy granice

HalfPrice ogłasza ekspansję zagraniczną. Jako pierwszy w sierpniu zadebiutuje salon na Węgrzech. Już wkrótce zakupy w nowej sieci będą mogli zrobić także klienci w Austrii oraz Czechach. Do końca roku w Polsce i w Europie otwartych zostanie łącznie 65 sklepów.

W pierwszym miesiącu funkcjonowania sieci HalfPrice w Polsce odwiedziło ją ponad 500 tys. klientów.

Aktualnie pod tą marką działa już 13 sklepów, w tym najnowszy flagowy salon w stołecznym domu towarowym Wars.

Skala sukcesu spowodowała, że Grupa CCC podjęła decyzję o przyśpieszeniu otwarcia punktów pod szyldem HalfPrice poza granicami Polski.

– Decyzja o otwarciu HaflPrice po kolejnych przedłużających się lockdownach była skokiem na głęboką wodę, na który jednak byliśmy dobrze przygotowani. Pierwsze tygodnie funkcjonowania nowej sieci pokazują, że koncept sklepów off-price okazał się ogromnym sukcesem i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Od 4 maja odwiedziło nas ponad pół miliona klientów. W tym czasie otworzyliśmy 13 sklepów w całej Polsce. Do końca roku będzie ich 60, a jesienią ruszamy ze sprzedażą online, co pokazuje, jak dynamicznie rozwijamy nową markę, a jednocześnie, jak duże jest to przedsięwzięcie logistyczne – mówi Adam Holewa, Prezes Zarządu HalfPrice.

Jak dotąd klienci mogą robić zakupy w dwóch sklepach pod marką HalfPrice w Warszawie, w tym we flagowym nowo otwartym w domu towarowym Wars przy ulicy Marszałkowskiej. Poza tym dostępne są salony w dolnośląskiej Wroclavii, szczecińskiej Galaxy, Galerii Korona w Kielcach, opolskim Solaris, Galerii Platan w Zabrzu, olsztyńskiej Galerii Warmińskiej, Galerii Sarni Stok w Bielsku-Białej, Galerii Łódzkiej, tyskim Gemini Park, Parku Handlowym w Polkowicach oraz Pogorii w Dąbrowie Górniczej. Wszystkie sklepy działają w reżimie sanitarnym.

– Powodzenie na polskim rynku spowodowało, że postanowiliśmy pójść za ciosem i przyśpieszyć otwarcie sklepów pod marką HalfPrice w kilku krajach regionu. Jesteśmy przekonani, że także w Europie sieć spotka się z tak samo ciepłym przyjęciem jak w Polsce. Rynki CEE, ze względu na dotychczasową działalność Grupy CCC, są nam doskonale znane. Rozumiemy i potrafimy zaspokoić potrzeby tamtejszych konsumentów. Jesteśmy więc spokojni o rezultat działań i sukces HalfPrice w kolejnych krajach – mówi Grzegorz Urban, Dyrektor Ekspansji Międzynarodowej Grupy CCC.

W sierpniu jako pierwsi z zakupów będą mogli skorzystać Węgrzy. W tym samym miesiącu HalfPrice zadebiutuje w Austrii, a we wrześniu w Czechach. Do końca roku pojawi się on również na Słowacji. Łącznie w tym roku poza granicami Polski powstanie 5 salonów.