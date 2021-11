HalfPrice, Puma, Homla i inne marki weszły do Gemini Park Tarnów

Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy ofertę centrum handlowego wzmocniło aż 5-ciu nowych najemców.

W sumie marki wynajęły tam aż 3,1 tys. m kw.

To największa seria otwarć w tarnowskim obiekcie od rozwoju pandemii.

– Jesień przynosi w Gemini Park Tarnów prawdziwy wysyp nowości, co jest efektem konsekwentnie realizowanej, skutecznej strategii leasingowej, nastawionej przede wszystkim na pozyskanie topowych na rynku marek modowych i lifestylowych, których do tej pory nie było jeszcze na tarnowskim rynku – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding. – Dzięki nowym otwarciom, nie tylko umacniamy kluczową dla galerii ofertę fashion, będącą fundamentem wizerunku obiektu, ale też wzmacniamy pozycję centrum nr 1 we wschodniej Małopolsce, tworząc w nim nowe, ciekawe dla klientów destynacje zakupowe, w dodatku unikalne w skali miasta i regionu. Zwłaszcza, że wszystkie 5 nowych marek to lokalne debiuty – dodaje.



Największym spośród nich był HalfPrice. To pierwszy sklep marki off price stworzonej przez Grupę CCC w tej części Małopolski, a zarazem jeden z największych z ofertą modową w obiekcie. W jego asortymencie można znaleźć markowe rzeczy najlepszych światowych brandów, dostępne zawsze w niższych cenach.

Doskonale znane marki modowe i casualowo-sportowe do oferty Gemini Park wniósł także multibrandowy sklep kaes. Najemca, który w galerii otworzył sklep w nowym koncepcie, zajął lokal mający blisko 200 m kw. Można w nim znaleźć rzeczy w stylu athleisure, takich marek jak m.in. PUMA, Nike, Tom Tailor, New Balance, Reebok, 4F, Outhorn, Skechers, Vans, Under Armour czy Cross Jeans. Pojawienie się kaes w tenant-mixie tarnowskiego obiektu to efekt owocnej współpracy właściciela centrum z firmą doradczą Colliers, która wspiera komercjalizację trzech centrów Gemini Park.



Ale to nie jedyny najemca, który wniósł do Gemini Park ofertę z pogranicza mody i sportu. W ostatnim czasie w centrum handlowym zadebiutowała też marka PUMA. Mający ok. 100 m kw. sklep powstał według najnowszych standardów sieci. To także pierwszy i póki co jedyny sklep tego brandu w Tarnowie.



– Otwarcie sklepów kaes oraz PUMA umocniło naszą ofertę modową, ale także zasiliło znacząco segment casualowo-sportowy. Dzięki nim klienci mogą w Gemini Park znaleźć najszerszy w regionie tego typu asortyment, na który dziś składa się łącznie aż 10 sklepów, w tym aż 4 multibrandy zapewniające dostęp do najbardziej pożądanych marek tej kategorii – zauważa Joanna Zemczak.



Sama oferta modowa zyskała także dzięki otwarciu Lee Cooper. Marka zajęła lokal mający 71 m kw. Oferta sklepu skierowana jest do mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Dzięki temu otwarciu klienci centrum mogą w nim znaleźć już 9 sklepów z odzieżą dżinsową. Oprócz Lee Cooper w galerii działają także salony m.in. Levi’s, Big Star, Diverse czy Pepe Jeans.



W efekcie skutecznych działań leasingu, zyskała także oferta „home”. Wrzesień przyniósł w centrum handlowym otwarcie pierwszego w regionie sklepu marki Homla. Popularna sieć segmentu wyposażenia wnętrz zainwestowała w Gemini Park w lokal mający aż 350 m kw.