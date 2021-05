HalfPrice rozpędza się i debiutuje na Śląsku

Po długim majowym weekendzie w centrum handlowym Gemini Park Tychy otwarto sklep HalfPrice, należący do grupy CCC. To pierwsza lokalizacja marki na Śląsku.

HalfPrice otwiera kolejne sklepy.

Gemini Park Tychy został wyselekcjonowany jako jedna z pięciu atrakcyjnych handlowo lokalizacji w Polsce, w której zadebiutowała nowa marka - HalfPrice.

To świeży koncept handlowy z kategorii off-price, za którym stoi gigant rynku obuwniczego - grupa CCC.

W ofercie sklepu można znaleźć markowe rzeczy w znacznie niższych cenach. Asortyment obejmuje m.in. odzież oraz obuwie dla kobiet i mężczyzn, zabawki, akcesoria i kosmetyki, a także szeroki wybór dekoracji i dodatków do domu. Nie brakuje tu także oferty sportowej.

Jak zapowiadają twórcy marki, towar w sklepie ma być kilka razy w tygodniu uzupełniany o nowości. Marka w Gemini Park zajęła lokal mający ponad 1300 m kw.

- Gemini Park Tychy przyciąga coraz więcej interesujących marek, chcących mieć udany debiut na Śląsku. Także tym razem potencjał obiektu został dostrzeżony przez rynkowego lidera - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

- HalfPrice to nowoczesny i niezwykle świeży koncept handlowy, który doskonale wpisuje się w obecne trendy konsumenckie. Wpasowuje się on także w rodzinną formułę naszej galerii, zapewniając klientom kolejną szeroką ofertę pełną okazji cenowych - dodaje.

Okazji, ale i jakości. W ofercie nowego sklepu znaleźć można bowiem markowe i unikalne rzeczy od znanych projektantów. HalfPrice na co dzień współpracuje bowiem ze znanymi brandami.

- HalfPrice to sklepy, który działa w niezwykle popularnym w ostatnich latach formacie off-price. Oznacza to, że rzeczy w nim sprzedawane już na wstępie mają znacznie obniżoną cenę. Jest to więc miejsce idealna dla osób ceniących sobie jakość, ale także zdecydowanie niższą cenę - mówi Misztalewski.

Nowy sklep z racji szerokości swojego asortymentu uzupełnia ofertę tyskiej galerii aż w 4 segmentach - mody, akcesoriów, home oraz sportu. - Dzięki HalfPrice klienci robiący zakupy w Gemini Park zyskają dostęp do marek, dotąd nieobecnych w naszej ofercie. Co więcej, będą mieć możliwość zrobienia bardzo różnych zakupów w jednym miejscu - dodaje.