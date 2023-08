W centrum handlowym Karolinka w Opolu ruszył sklep HalfPrice z ofertą off-price. W nowej przestrzeni m.in. wieszaki z odzieżą damską i męską oraz dodatki do wnętrz.

Nowy sklep HalfPrice pojawił się w ofercie CH Karolinka.

Marka HalfPrice należy do grupy CCC.

Pozostałe marki grupy CCC dostępne w Karolince to: CCC i eobuwie.pl. Do grupy należą też marki: Modivo i DeeZee.

Klienci centrum handlowego Karolinka w Opolu mogą się cieszyć ofertą off-price. Na mapie centrum handlowego pojawił się sklep HalfPrice. Marka grupy CCC już jest dostępna dla klientów.

CH Karolinka w Opolu jest kompleksem handlowo-usługowym. Na 70 tys. mkw. w obiekcie są 170 sklepy. Marki dostępne w galerii to m.in.: Auchan, Decathlon, CCC, Sinsay, H&M, Cropp, House, Sinsay, empik, New Yorker, Ochnik, Rossmann, RTV euro AGD, 4F, House, Mohito, Catta, Big Star, Apart i Levis. Od 2021 roku w Karolince stoją cztery pszczele ule.

Marka HalfPrice rozwija się nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, m.in. w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Łotwie i na Węgrzech. Obecnie sieć posiada ponad 100 sklepów stacjonarnych oraz sklep online. Marka należy do grupy CCC.

