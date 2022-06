HalfPrice szykuje dom handlowy pod swoją marką

W sieci HalfPrice ma być 100 sklepów do końca tego roku.

Flagowy sklep HalfPrice przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie będzie zajmował łącznie 3 kondygnacje.

Od startu sklepu internetowego, czyli od grudnia 2021 roku, klienci złożyli już 50 tysięcy zamówień online.

Przygotowujemy się właśnie do otwarcia kolejnego piętra w naszym sklepie na Marszałkowskiej w Warszawie, które będzie przeznaczone właśnie na dział Home zapowiada wiceprezes zarządu HalfPrice ds. sprzedaży Joanna Czyżewska.

Dział Home - jak zapewnia - nie był od początku priorytetem, ale teraz najmłodsza marka CCC będzie bardzo mocno go rozszerzać.

Halfprice nie boi się dużych rozmiarów sklepów

- One muszą być duże, by robić odpowiednie wrażenie. Muszą dawać poczucie niekończącej się oferty, niezliczonej ilości kategorii, marek i okazji. Tak, by klient mógł się wręcz w nich zgubić i… wrócić do nas po więcej - twierdzi w rozmowie z WNP.pl Joanna Czyżewska.

W Stanach Zjednoczonych, które są mekką off-price'u, te sklepy mają od 3 do 5 tys. mkw.

HalfPrice szykuje również nowości. - Odzież, obuwie, wyposażenie domu, zabawki, akcesoria… Z głównych kategorii mamy wszystko, teraz będziemy pogłębiać ofertę w każdej z nich. Przykładowo, w segmencie wyposażenia domu będziemy myśleć o gabarytowych produktach, czyli meblach - mówi Joanna Czyżewska.

