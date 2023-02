Do grona najemców Poznań Plaza dołączyła nowa marka z segmentu off-price. Brand HalfPrice jest już w Polsce rozpoznawalny i wchodzi do kolejnych galerii i centrów handlowych.

HalfPrice to sklep dedykowany klientom poszukującym atrakcyjnych okazji cenowych.

Sieć współpracuje ze znanymi markami i projektantami.

Mogą oni skorzystać z oferty ponad 3 tys. topowych światowych marek w atrakcyjnych cenach.

Światowe trendy na wyciągnięcie ręki i okazje cenowe są tym, na co liczyć mogą klienci Poznań Plaza. HalfPrice to sieć sklepów Grupy CCC, której znakiem rozpoznawczym jest różnorodny wybór odzieży, dodatków i eleganckich dekoracji wnętrz. Wysokiej jakości asortyment można zakupić w atrakcyjnych cenach – nawet do 80 proc. taniej.

HalfPrice jest marką z segmentu off-price, który zyskuje coraz większą popularność wśród klientów. Sieć współpracuje ze znanymi markami i projektantami, dzięki czemu entuzjaści mody mają dostęp do starannie wyselekcjonowanej odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej.

Oprócz tego sklep oferuje szeroki wybór obuwia na każdą okazję, akcesoria i skórzaną galanterię, biżuterię i dodatki do włosów oraz sprzęt i odzież sportową. To miejsce, do którego można wybrać się nie tylko w poszukiwaniu modowych inspiracji – w ofercie znajdują się również dodatki do wnętrz, w tym kuchni, łazienki i salonu, a także kosmetyki i zabawki.

