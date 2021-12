HalfPrice w Galerii Jurajskiej w Częstochowie

W centrum handlowym otwarto właśnie największy w województwie śląskim sklep sieci HalfPrice.

Na 2153 m kw. powierzchni klienci galerii od dziś mogą znaleźć rzeczy topowych marek w okazyjnych cenach, w tym m.in. ubrania, buty, dekoracje i dodatki do domu, a także kosmetyki i zabawki.

– Otwarcie sklepu HalfPrice jest największym w tym roku otwarciem w Galerii Jurajskiej i to nie tylko ze względu na powierzchnię lokalu, ale także bogactwo dostępnych w nim marek, także tych od znanych projektantów. HalfPrice wnosi bowiem do naszej oferty potężny zastrzyk nowości, wśród których są brandy, dotąd nieobecne na lokalnym rynku – komentuje Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.



– Co więcej, z racji tego, że nowy sklep działa formacie off price, rzeczy w nim dostępne będzie można przez cały rok kupować w okazyjnych cenach. Sam towar ma być natomiast uzupełniany na bieżąco. Jest to więc idealne miejsce dla osób, które cenią sobie jakość, ale jednocześnie lubią polować na okazje – dodaje.



Half Price to dynamicznie rozwijająca się na polskim rynku marka, stworzona przez Grupę CCC. Od swojego debiutu w maju br., sieć stale się rozwija. Dziś posiada już ok. 40 sklepów stacjonarnych w całej Polsce, a także na Węgrzech, w Austrii, Czechach i Chorwacji. Całą sieć opiera się na koncepcji off price. Oznacza to, że pracujący dla niej zespół kupców i trendsettrów codziennie łowi trendy i negocjuje okazyjne stawki, zapewniając stały napływ nowego towaru, także do sklepu w Częstochowie.



– HalfPrice to jedna z najgorętszych obecnie marek, bardzo pożądana przez klientów, wpisująca się w obecne trendy konsumenckie, a do tego zyskująca na popularności, dzięki dynamicznie rozwijającej się sieci sklepów stacjonarnych. Nie mogło jej więc zabraknąć także w ofercie Galerii Jurajskiej – komentuje Anna Borecka-Suda.



– Jesteśmy przekonani, że w Częstochowie HalfPrice szybko zyska grono wiernych klientów, stając się jedną z najpopularniejszych destynacji zakupowych w północnej części województwa śląskiego. Tym bardziej, że sklep powstał w centrum, które jednoznacznie do ponad dekady kojarzy się z najlepszą i najszerszą ofertą modową w regionie, a także unikalnymi markami – mówi Borecka-Suda.



HalfPrice to już kolejna nowość, jaka pojawia się w ofercie Galerii Jurajskiej w ostatnich tygodniach. Niedawno w centrum handlowym zadebiutował nowy koncept IKEA – Studio Planowania IKEA, pierwszy tego typu punkt szwedzkiego giganta w woj. śląskim.



Ponadto w galerii otwarto sklepy dwóch amerykańskich marek: New Balance oraz Food Locker. Po remodelingu i rebrandingu otwarto także kawiarnię So Coffee, pierwszą w nowym koncepcie w Polsce. Do oferty dołączyła także marka SFD, oferująca m.in. odżywki i suplementy.



– Oferta Galerii Jurajskiej wypełnia się nowymi, ekscytującymi markami, wnosząc wiele świeżych elementów do naszego tenant-mixu. W efekcie, centrum handlowe jest już niemal w 100 proc. skomercjalizowane. Nie oznacza to jednak, że kolejne nowości nie będą się pojawiały. Prowadzimy obecnie rozmowy z kolejnymi markami, które zainteresowane są najem w Jurajskiej – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC SA.