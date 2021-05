HalfPrice w szczecińskim Galaxy. To debiut w Zachodniopomorskim

Nowy koncept off-price Grupy CCC wchodzi do szczecińskiego Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy. To pierwsza w województwie zachodniopomorskim lokalizacja sklepu HalfPrice.

Szczecińskie Galaxy to jedna z pierwszych pięciu lokalizacji w Polsce nowego konceptu off-price Grupy CCC. Bogata oferta największego centrum handlowego w województwie zachodniopomorskim powiększyła się o propozycję sklepu HalfPrice, w którym mieszkańcy Szczecina i okolic znajdą znane marki do nabycia w wyjątkowo korzystnym stosunku jakości do ceny.

- W Galaxy podążamy za trendami dominującymi wśród konsumentów, a ci szukają przystępnych cenowo produktów, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z jakości. Współpracując ze znanymi markami i wprowadzając nowoczesne formaty, jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania i zadowolić gusta wszystkich grup odbiorców – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

HalfPrice w Galaxy

Wśród zróżnicowanej oferty nowego sklepu klienci szczecińskiego Galaxy znajdą duży wybór wyselekcjonowanych produktów z kategorii takich jak odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz artykuły wyposażenia i dodatki do domu. Ponadto, co szczególnie zadowoli polujących na okazje, propozycja HalfPrice będzie uzupełniania kilka razy w tygodniu. Dwupoziomowy sklep o powierzchni 1 546 mkw. posiada jasny i przejrzysty układ, aby łatwiej znaleźć szukane produkty.

– Cieszymy się, że szczecińskie Galaxy jako jedna z pierwszych w Polsce lokalizacji tego nowoczesnego konceptu po raz kolejny udowadnia swoją atrakcyjność nie tylko wśród mieszkańców Szczecina i okolic, ale także najemców, którzy widzą nas jako świetne miejsce do debiutu na lokalnym rynku. Fakt, że właśnie nasze centrum wybrano do wprowadzenia nowego konceptu jest tego potwierdzeniem – dodaje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.