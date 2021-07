HalfPrice wchodzi do M1 w Krakowie

HalfPrice w centrum M1 w Krakowie zajęło powierzchnię 1385 mkw. w głównym pasażu obiektu.

Sklep został zaprojektowany w jasnych kolorach z dominującą bielą i szarościami oraz mocnym światłem.

Wszystkie produkty zostały w przejrzysty sposób podzielone kategoriami na: odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki dla domu.

Jak przekonują przedstawiciele nowej marki na polskim rynku, to nowoczesny koncept kategorii off-price ze zróżnicowaną ofertą, uzupełnianą kilka razy w tygodniu. Wszystkie produkty są dostępne w znacząco obniżonych cenach, w porównaniu ze sklepami regularnych sieci sprzedaży.

- Krakowskie centrum M1 to znana i popularna destynacja zakupowa zarówno wśród mieszkańców Małopolski, jak i turystów. Marka HalfPrice, przebojem zdobywająca popularność na polskim rynku, doskonale uzupełni i zróżnicuje dotychczasową, mocną ofertę tego obiektu, czyniąc ją jeszcze bardziej atrakcyjną – mówi Jakub Jarczewski Dyrektor Działu Public Relations METRO PROPERTIES.

Centrum M1 w Krakowie to obiekt liczący łącznie 48629 mkw. powierzchni sprzedaży, z hipermarketem spożywczym Auchan, marketem budowlanym OBI oraz salonem Media Markt. Ofertę centrum tworzą również sklepy z segmentu mody wielu branż, dla kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanych kategorii wiekowych, jak H&M, Carry, Reserved, New Yorker Lee Wrangler, Big Star, Diverse, czy Medicine. Ofertę obuwia reprezentują Deichmann, Venezia czy Sizeer. Marki z bielizną dla pań, to Triumph, Calzedonia i Gatta, natomiast kosmetyki dostępne są w sklepach marek: Douglas, Sephora oraz Inglot, a także Ziaja, Yves Rocher i Rossmann. Silną reprezentację stanowią sklepy z ofertą sportową, jak adidas, 4F i Martes Sport, a także marki biżuteryjne: W.KRUK, Apart i Yes. Artykuły dla domu dostępne są w sklepach home&you, Tefal i Homla. Ofertę M1 Kraków uzupełniają liczne punkty usługowe oraz restauracje.

Centrum jest zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie ścisłego centrum Krakowa, w pobliżu autostrady A4, łączącej wschodnią i zachodnią część Polski, a także obok dróg krajowych, prowadzących do znanych miejscowości turystycznych południa kraju.