HalfPrice zastąpił CCC w CH Magnolia Park

HalfPrice to koncept o charakterze off-price oferujący ubrania, obuwie i akcesoria znanych brandów w atrakcyjnych cenach.

To już dwunaste otwarcie w Magnolia Park w tym roku.

W czerwcu w Magnolia Park rozpoczęło działalność również Centrum Obsługi Mieszkańca.

Asortyment sklepu, ulokowany na 2400 mkw. powierzchni, obejmuje odzież, obuwie oraz dodatki dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a także akcesoria i tekstylia do domu. HalfPrice opiera sprzedaż na współpracy z największymi markami i domami mody. Łącznie to ponad 1000 brandów.

Oferta sklepu obejmuje szereg znanych marek, takich jak Vans, NA-KD, Vero Moda, Converse, Promod, Only czy Wenko. HalfPrice wprowadził również do sprzedaży wyselekcjonowaną linię Luxury Brands, czyli luksusowych ubrań, butów i dodatków od największych domów mody i projektantów, np. Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Patrizia Pepe, Just Cavalli czy Christian Lacroix. HalfPrice jest znany z codziennych dostaw asortymentu, a także z maksymalnych obniżek cen produktów, które nie trafiają do koszyków klientów przez dłuższy czas.

HalfPrice w Magnolia Park, mat.pras.

– Dołączenie tego popularnego konceptu off-price do najemców Magnolia Park wynika z konsekwentnego realizowania strategii poszerzania oferty centrum handlowego o najnowsze i najbardziej pożądane przez klientów marki – mówi Anna Fabianowska, Senior Asset Manager w Multi Poland, firmie zarządzającej galerią Magnolia Park. – HalfPrice to już kolejny, a dokładniej dwunasty sklep, po Marciano by Guess, MODIVO, Marilyn Poupee, Snipes czy Five o’clock, który wprowadziliśmy do Magnolia Park w tym roku.

Centrum Obsługi Mieszkańca już działa

Magnolia Park w ostatnim czasie mocno się rozwija. Ważnym udogodnieniem dla klientów było otwarcie Centrum Obsługi Mieszkańca. Od 10 czerwca przy 29 stanowiskach można już wyrobić dowód, zarejestrować samochód czy też załatwić sprawy meldunkowe. COM w Magnolia Park otwarty jest nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także w soboty.

Nowe sklepy i odświeżone koncepty znanych marek

Pod koniec czerwca w Magnolia Park marka Stradivarius otworzyła swój sklep w koncepcie Wave. Oznacza on zmianę zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, którą mocno kieruje się teraz marka. W salonie dominują naturalne materiały, np. cement wapienny pochodzenia mineralnego użyty w strukturze kilku ścian, podłoga zawierająca materiały pochodzące w 30-35 proc. z recyklingu czy zasłony w przymierzalniach wykonane z przemysłowych odpadów tekstylnych. Wnętrze urządzono w kolorach kojarzących się z naturą i harmonią takimi jak biele, szarości, ochra i beż. Są również drewniane elementy wystroju, a także charakterystyczne falowane linie na podwieszanym suficie.

Dla Magnolia Park kluczowe jest nie tylko dążenie do poszerzania grona najemców o topowe marki, ale również odświeżanie konceptów już obecnych salonów. Najemcy w Magnolia Park systematycznie wprowadzają zmiany, które są efektem bardziej ekologicznej i zrównoważonej polityki brandów odzieżowych na całym świecie – podkreśla Anna Fabianowska.

W ostatnich tygodniach do najemców centrum handlowego dołączyła również wrocławska projektantka Dominika Młyńczak, która otworzyła swój butik w Magnolia Park. Nowe otwarcie dla klientów przygotował także Snipes, salon znany ze swojej hip-hopowej stylistyki i oferujący klientom kultowe sneakersy oraz odzież w stylu streetwear.