Sklepy HalfPrice oferują markowe produkty w okazyjnych cenach. Nowy sklep HalfPrice już niebawem zawita do Centrum Handlowego Janki.

Sieć sklepów HalfPrice zawitała do Polski w maju 2021 roku.

HalfPrice to sklep kategorii off-price co oznacza, że pełnowartościowe markowe produkty w bardzo atrakcyjnych cenach.

Nowy sklep HalfPrice powstaje w CH Janki.

HalfPrice to sieć sklepów zaliczanych do grupy off-price, czyli takich, gdzie markowe produkty można kupić w cenach znacznie niższych niż regularne. Sklepy typu off-price, zawierające przecenione, markowe ubrania, obuwie, akcesoria, wyposażenie do domu są popularne na całym świecie. Ubrania w sklepach HalfPrice rozmieszczone są według ich typu, wieszane po rozmiarach. Torebki, okulary i wszelkie akcesoria blisko siebie, osobno pokaźny dział z butami, kosmetyki, zabawki oraz artykuły do domu.

Nowy sklep HalfPrice zostanie niebawem otwarty w Centrum Handlowym Janki, tuż przy wejściu głównym, obol sklepu zoologicznego KAKADU.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl