Handel pod lupą. 305 tys. mkw. powierzchni w budowie

Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 paź 2020 10:48

W III kw. 2020 r. na polski rynek dostarczono 25 tys. mkw. – podaje Colliers International. W budowie znajduje się wciąż 305 tys. mkw. GLA, z czego ok. 100 tys. mkw. ma zostać ukończonych w IV kwartale. Tym samym rok 2020 zamknie się podażą na poziomie 250 tys. mkw. GLA - to o ok. 10 proc. mniej niż w roku ubiegłym.